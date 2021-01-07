Türkiye'de 12 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de 12 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

07.01.2021 19:39
Türkiye'de 12 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat 22 bin 264 ve ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız."

Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 12 bin 171 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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