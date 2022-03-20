Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti

20.03.2022 19:55
Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 446 bin 575 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti Son Dakika | Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti Son dakika gündem: Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti Son dakika gündem: Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
19:04 Zelenski'den Putin'e mesaj: Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum
18:41 Fatih Terim'in talimatıyla transfer edilen Morutan'a büyük tepki var
18:37 Rusya'ya yapılan yaptırımlar sonrası prezervatif satışları rekora koşuyor
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk golünü Konyaspor attı!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'ı yendi
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 20:01:45. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement