Son Dakika Haberleri: Türkiye'de 13 Milyon TL Değerinde Kripto Para Vurgunu İddiasıyla 23 Kişi Gözaltına Alındı

Türkiye'de 13 Milyon TL Değerinde Kripto Para Vurgunu İddiasıyla 23 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na bağlı ekipler, 13 milyon TL'lik kripto para dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 7 ayrı ilde 23 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye'de 13 Milyon TL Değerinde Kripto Para Vurgunu İddiasıyla 23 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kripto para dolandırıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli hırsızlık, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından gözaltı kararı verdi.



7 ayrı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin gözaltına alınması yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Edinilen bilgiye göre zanlılar, kripto para alım satımı yapan bir şirketin hesabından 13 milyon TL'lik Bitcoin, Etherium, Ripple gibi kripto paraları başka hesaplara aktararak nitelikli hırsızlık suçu işlediler.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:15 

Teknoloji
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