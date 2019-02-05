Türkiye'de 13 Milyon TL Değerinde Kripto Para Vurgunu İddiasıyla 23 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na bağlı ekipler, 13 milyon TL'lik kripto para dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 7 ayrı ilde 23 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen kripto para dolandırıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli hırsızlık, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından gözaltı kararı verdi.
7 ayrı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin gözaltına alınması yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Edinilen bilgiye göre zanlılar, kripto para alım satımı yapan bir şirketin hesabından 13 milyon TL'lik Bitcoin, Etherium, Ripple gibi kripto paraları başka hesaplara aktararak nitelikli hırsızlık suçu işlediler.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:15
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