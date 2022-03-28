Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti

28.03.2022 21:57
Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 272 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 18 bin 526 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,33, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,08 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 823 bin 531 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 14 bin 364 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 61 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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