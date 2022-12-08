Disney Plus'tan büyük zam! Aylık abonelik 34,99 TL'den 64,99 TL'ye çıkartıldı - Son Dakika
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Disney Plus'tan büyük zam! Aylık abonelik 34,99 TL'den 64,99 TL'ye çıkartıldı

08.12.2022 11:42

Türkiye'de 14 Haziran itibarıyla yayına başlayan Disney Plus dijital platformu, abonelik ücretlerine sağlam bir zam yaptı. Aylık 34,99 TL olan abonelik ücretini 64,99 TL'ye çıkartan Disney Plus'ın 349,90 TL olan yıllık aboneliğinin fiyatı ise 649,90 TL oldu. Yeni fiyatların 8 Aralık 2022'den itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerli olacağı belirtildi.

Türkiye'de de yavaş yavaş popüler hale gelen Disney Plus, abonelik ücretlerine zam yaptı. 5 aylık süreçte aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL ödenerek abone olunabilen Disney Plus'ta zam sonrasında aylık abonelik 64,99 TL, yıllık abonelik ise tam 649,90 TL oldu.

Konuyla ilgili olarak Disney Plus'ın resmi web sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Disney+'ın üyelik ücretleri* kaydolduğunuz üyelik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir:

Aylık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar Disney+'a aylık 64,99 TL karşılığında kaydolabilir.

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Kullanıcılar yıllık 649,90 TL ödeyerek Disney+'a tüm yıl boyunca erişebilir.

Not: Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir. Bu tarihten önce kaydolan üyeler mevcut planlarını iptal etmedikleri veya mevcut planlarında değişiklik yapmadıkları sürece faturalarında herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacaktır."

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Disney Plus'tan büyük zam! Aylık abonelik 34,99 TL'den 64,99 TL'ye çıkartıldı - Son Dakika
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