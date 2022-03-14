Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 133 kişi vefat etti, 24 bin 404 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 404yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 133 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 38 bin 812 hasta taburcu olurken bugün 319 bin 649 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,23 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,02 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,23 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 273 bin 906 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 902 BİN 566 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 737 bin 917 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 902 bin 566 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 406 bin 970 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 17 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken 17 bin 426 de yeni vaka tespit edilmişti.