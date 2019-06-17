Türkiye'de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu geçti

Türkiye 'de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu aştı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısının ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması dikkat çekti.

Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan batan teknede 31 kişi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Son yaşanan olay düzensiz göçmen konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 14 yılda Türkiye'de toplam 1 milyon 372 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Bu yılın ilk 5 ayında 111 bin düzensiz göçmen yakalandı

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 111 bini geçti. Afganistan vatandaşı düzensiz göçmen sayısındaki artış devam ederek 5 ayda 43 bine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise 100 bin Afgan düzensiz göçmen Türkiye'de yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması da dikkat çekti. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren, Türkiye'de kalan ve Türkiye'den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre ise 2013 yılından itibaren dünya genelinde Yunanistan'a 225 bin iltica başvurusunda bulunuldu

Türkiye'de yıllara göre yakalanan düzensiz göçmenlerin sayıları

2019: 111.369(Ocak-Mayıs)

2018: 268.003

2017: 175.772

2016: 174.466

2015: 146.485

2014: 58.647

2013: 39.890

2012: 47.510

2011: 44.415

2010: 32.667

2009: 34.345

2008: 65.737

2007: 64.290

2006: 51.983

2005: 57.428

2019 Ocak-Mayıs döneminde yakalanan düzensiz göçmenlerin uyrukları

Irak: 3.964

Afganistan: 43.856

Pakistan: 17.691

Suriye: 9.695

Moldova: 89

Filistin: 4.600

Myanmar: 107

Gürcistan: 823

İran: 2.665

Diğerleri: 27.879

Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı

2019: 3.154 (Ocak-Mayıs)

2018: 5.935

2017: 4.641

2016: 3.314

2015: 4.471

2014: 1.506

2013: 1.469

2012: 1.484

2011: 1.292

2010: 1.711

(Fotoğraflı)

- İstanbul