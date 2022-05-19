Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

19.05.2022 20:26
Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 730 Kovid-19 testi yapıldı, 1485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 730 Kovid-19 testi yapıldı, 1485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 730 Kovid-19 testi yapıldı, 1485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1389 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 663 bin 432 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 1485 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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