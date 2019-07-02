Türkiye'de 16 alan 'kesin korunacak hassas bölge' listesinde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın imzasıyla, 2016 yılından beri Türkiye
'de 16 alan, 'kesin korunacak hassas bölge' listesine alındı. Son olarak Kaş'taki Saklıkent'in de hassas bölge ilan edilmesiyle Antalya
, 6 bölge ile liste başı oldu.
?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca daha önce, 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde tarama yaptırıldı. Üniversitelerdeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu ekolojik bilimsel raporlar oluşturuldu. Bunun üzerine 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal sit alanı olarak adlandırılan bölgeler, 'kesin korunacak hassas alanlar', 'nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı. 'Nitelikli korunacak alanlar' ve 'sürdürülebilir alanlar' Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca ilan edilirken, 'kesin korunacak alanlar' Bakanlar Kurulu kararının ardından Cumhurbaşkanı
imzasıyla resmi gazetede ilan edilmeye başlandı.
ANTALYA LİSTE BAŞI
Resmi gazetede 2016 yılından beri, 16 bölge, 'kesin korunacak hassas bölge' ilan edildi. Türkiye'nin turizm merkezlerinden biri olan Antalya, kentteki 6 alanın hassas bölgeye alınmasıyla listede başı çekti. Listeye giren ilk bölge, 15 Ağustos 2016 tarihinde, Konyaaltı
'ndan Kemer
'deki Beldibi
arasındaki kıyı bandı oldu. Listeye, Eylül
2017'de, Kumluca
ilçesindeki Alakır Çayı
girdi. Daha sonra sırasıyla Patara ve Yeşilköy
, Fırnaz Koyu, Alanya
Kalesi ve son olarak bu yıl 27 Haziran'da Saklıkent Kanyonu listeye girdi.
DİĞER KESİN KORUNACAK HASSAS BÖLGELER
Antalya dışında 'kesin korunacak hassas alanlar' listesi: Muğla
: Menteşe- Milas- Marmaris- Ula
kıyı bandı.
Konya: Akşehir
Gölü. Balıkesir
: Ayvalık
ilçesindeki Badavut Mevki, Ayvalık ilçesindeki Büyük Maden
ve Küçük Maden adaları. Çanakkale
: Gelibolu
Yarımadası. Trabzon
: Köprübaşı
ilçesindeki Ağaçbaşı Turbalığı Kayseri
: Yahyalı
ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleri. İstanbul
: Sarıyer
ilçesindeki Marmaracık
Tabiat Parkı, Çatalca
ilçesindeki Kartepe. Adana
: Aladağ
ilçesindeki Yerköprü Doğal Oluşumları.
- Antalya