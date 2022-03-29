Türkiye'de 16 bin 190 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 16 bin 190 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti

29.03.2022 19:48
Türkiye'de 16 bin 190 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,08 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 881 bin 913 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 16 bin 190 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 16 bin 190 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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