"Türkiye'de 16 gök taşı örneğinden birisi' - Son Dakika
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"Türkiye'de 16 gök taşı örneğinden birisi'

6 saat önce

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (ÇOBİLTUM) Doç. Dr. Ayhan Oral, Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçi Mehmet Güngör'ün bahçesinde bulduğu gök taşı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (ÇOBİLTUM) Doç. Dr. Ayhan Oral, Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçi Mehmet Güngör'ün bahçesinde bulduğu gök taşı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Ayhan Oral, Örneğin ön incelemesi sonrasında gök taşı olabileceği kanaatine varıldıktan sonra analizleri gerçekleştirildi. Analizleri gerçekleştirildikten sonra Mehmet Yeşiltaş Hocamız bunun gök taşı olduğu kanaatine vardı. Bu örnek bildiğim kadarıyla Türkiye'deki 16 gök taşı örneğinden birisi ve Türkiye'den en son literatüre giren bir örnek. Yaklaşık 1 kilo civarında. Burada analizi yapıldıktan sonra örneğin sahibine tekrar geri iadesi gerçekleştirilip, sonuçları literatüre sokulmuştur dedi.

'KARŞI TARAFI BİLGİLENDİRİRİZ'

ÇOBİLTUM ile ilgili bilgi de veren Doç. Dr. Ayhan Oral, gök taşı araştırma birimine sahip olduklarını söyledi. Doç. Dr. Oral, Bize örnekler gök taşı olduğu iddia edilerek teslim edilir. Teslim edilen örnekler üzerinden fotoğraflanarak önce bir ön değerlendirme yapıp, analize gerek olup, olmadığı kanaatine varıldıktan sonra karşı taraf bilgilendirilir. Eğer analiz istenirse, analiz yapıldıktan sonra uzman hocamız tarafından gelen örneğin gök taşı olup olmadığı konusunda karşı tarafı bilgilendiririz dedi.


Mehmet Güngör, Ayhan Oral, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:49 Kaynak: DHA
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