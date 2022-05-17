Türkiye'de 1608 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 1608 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

17.05.2022 20:13
Türkiye'de 1608 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 1608 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 1608 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 1608 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1219 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 650 bin 166 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 1254 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 1608 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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