Türkiye'de 161 bin 800 milyoner var
15 dakika önce
Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık Türk Lirası cinsinden para ve 2,6 milyar liralık da altın ekledi.
Türkiye
'deki milyonerler hesaplarına, geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık Türk Lirası cinsinden para ve 2,6 milyar liralık da altın ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:21
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