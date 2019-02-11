Son Dakika Haberleri: Türkiye'de 161 bin 800 milyoner var

Türkiye'de 161 bin 800 milyoner var

15 dakika önce

Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık Türk Lirası cinsinden para ve 2,6 milyar liralık da altın ekledi.

Türkiye'de 161 bin 800 milyoner var, System.String[]
Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, geçen yıl 144,3 milyar liralık döviz, 41,5 milyar liralık Türk Lirası cinsinden para ve 2,6 milyar liralık da altın ekledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:21 

Türkiye, Ekonomi
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