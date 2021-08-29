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Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti

29.08.2021 20:10
Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 396 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,02 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 4 bin 856'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 294 bin 482 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 17 bin 332. 'Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.' demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Tablosu, COVIRAN Bereket, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 17 bin 332 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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