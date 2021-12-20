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Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

20.12.2021 19:39
Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 497 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,32 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 124 milyon 912 bin 525 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur."

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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