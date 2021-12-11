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Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

11.12.2021 19:38
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 180 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 600 bin 540 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Kovid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada."

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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