Üye Girişi
Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay yeniden gündemde - Son Dakika

Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay yeniden gündemde

26.01.2022 23:15
Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay yeniden gündemde

Türkiye'nin birçok ilinde şiddetli kar yağışı görülmesinin ardından 1980 yılında Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşanan olay, yeniden gündeme geldi. Buna göre ilçeye bağlı Doğruyol Köyü'nün, aşırı kar yağışı sebebiyle tamamen karlar altında kaldığı belirtildi.

Türkiye, günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle zor günler yaşıyor. İstanbul'da aşırı yağış sonrasında birçok vatandaş yollarda mahsur kalırken, bu görüntüler1980 yılında Ardahan'da yaşanan olayı yeniden gündeme getirdi.

KAR, KOCA KÖYÜ YUTTU

Çıldır ilçesine bağlı Doğruyol Köyü, 2 metreyi de aşan kar yağışı nedeniyle tamamen kar altında kaldı. Merhum gazeteci Ümit Kılıç'ın 1980 yılında kaleme aldığı habere göre Doğruyol Köyü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle görünen tek şey elektrik direkleri oldu.

KARDAN TÜNEL AÇARAK KURTULMUŞ

Haberde birçok vatandaşın civar köylerden gelen destekle kurtulduğu belirtilirken, Rabia İncedere isimli vatandaşın ise evinden kazdığı tünelden dışarı çıkarak hayatta kaldığı detayına yer verildi.

İşte o haber:

Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay yeniden gündemde: Kar, koca köyü yutmuş
YORUMLAR
500

İstanbul, Türkiye, Ardahan, kar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay yeniden gündemde - Son Dakika


Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek" sözleri soruldu: Öcalan, Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek" sözleri soruldu: Öcalan, Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız         
23:25
Son Dakika! Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki sözlerine açıklık getirdi: Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir Son Dakika! Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki sözlerine açıklık getirdi: Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir         
23:11
Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu! Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu!         
22:10
Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor         
18:16
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti         
11:34
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07

Son Dakika Haberleri
23:22 Okan Kocuk'tan "Galatasaray'a dönmeyi düşünür müsün?" sorusuna olay yanıt geldi
23:15 Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay yeniden gündemde
23:10 Son Dakika! Erdoğan, Çamlıca Camii'ndeki sözlerine açıklık getirdi: Benim oradaki muhatabım Sezen Aksu değildir
22:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gaz kesintisiyle ilgili açıklama: Doğal gaz akışı 10 gün içinde çözülecek
22:39 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır, Fildişi Sahili'ni devirdi!
22:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" sözlerine yanıt
22:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik
22:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: Islak imza ile Hazine'den 6 Milyar TL alındı
22:09 Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu!
22:08 Ronaldo'nun nişanlısı için söylenenler yenilir yutulur cinsten değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 23:28:14. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de 1980'de yaşanan korkunç olay yeniden gündemde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement