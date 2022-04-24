Türkiye'de 2 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de 2 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti

24.04.2022 19:41
Türkiye'de 2 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 127 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 947 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 426 bin 248 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

YORUMLAR
500
Türkiye'de 2 bin 654 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi Türkiye'de 2 bin 654 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi Türkiye'de 2 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi Türkiye'de 2 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 2 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:38 Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi
19:26 CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz
19:13 CHP'li milletvekili, Valinin talimatıyla Köy Enstitüsü'ne alınmadı: Kendimi terörist gibi hissediyorum
19:01 Trabzonspor'un şampiyonluk karşılaşmasının bilet fiyatı taraftarı sinirlendirdi!
18:58 Hafif ticari aracın çarptığı ölen çocuğun yakınlarının "Ne olur son bir kez göreyim" sözleri yürek parçaladı!
18:26 Fenerbahçe rahat nefes alamıyor! Konyaspor, Malatya karşılaşmasında farkı korudu!
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
18:00 Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 19:48:31. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de 2 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement