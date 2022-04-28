Türkiye'de 2 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 2 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti

28.04.2022 02:01
Türkiye'de 2 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, dünün Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 16 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 362 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 470 bin 87 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 2 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 2 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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