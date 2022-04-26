Türkiye'de 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti

26.04.2022 22:37
Türkiye'de 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 633 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 633 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 132 bin 633 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 14 bin 425 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 455 bin 844 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi | Türkiye'de 2 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi | Türkiye'de 2 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 2 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 2 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 2 bin 511 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 14 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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