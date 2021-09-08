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Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor - Son Dakika

Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor

08.09.2021 08:55

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından iki kişide Mu varyantının görüldüğü açıklandı. Delta'dan sonra ortaya çıkan bu varyant, ilk kez Kolombiya'da görüldü. 40 ülkede tespit edilen Mu varyantının öldürücü olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yeni mutantın belirtileri ise ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku-tat almada değişiklikler şeklinde sıralanıyor.

Kolombiya'da ortaya çıkan ve dünyaya yayınlan Mu varyantı, ülkemize kadar geldi. Delta varyantının ardından tehlike saçan bu varyant, Türkiye'de ise şu ana kadar 2 kişide görüldü.

"DELTA'NIN YERİNİ ALACAK KADAR GÜÇLÜ DURMUYOR"

Hürriyet'in haberine göre Mu varyantıyla ilgili merak edilenleri anlatan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, şunları söyledi: "Mu mutantının en önemli özelliği, aşıların etkisini daha da azaltan bir mutasyon yapmış olması. Ama bu şaşırtıcı değil. Önemli olan bunların çok güçlü, hızlı yayılan, atletik mutasyonlar olup olmaması ve Delta varyantının yerine geçebilme gücünün bulunup bulunmaması. DSÖ tüm mutasyonları yakın takibe alıyor. Şu anki veriler Mu dahil çıkan mutasyonların, Delta'nın yerini alacak kadar güçlü olmadığı yönünde.

MU VARYANTININ BELİRTİLERİ

Mu mutantının belirtileri, diğer varyantlarda olduğu gibi ateş yüksekliği, öksürük nöbetleri ve koku- tat almada değişiklikler şeklinde seyrediyor. Diğer varyantlardan farklı bir belirti şimdiye kadar göstermedi. Mu'dan korunma da diğer varyantlardan korunma ile aynı... En önemlisi de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak. Bu üç kuralı yerine getirirsek sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum.

"ÖLDÜRÜCÜ OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR"

Mu varyantı hızlı bulaşan ama daha ağır seyredip seyretmediği, öldürücü olup olmadığı tam olarak bilinmeyen bir mutant. Bu varyantın yayılma ihtimali, dünyaya hâkim olma ihtimali öngörülürse o takdirde aşılar hızlı biçimde etkili olacak şekilde 2-3 ay içinde değiştirilecektir. Bu nedenle Mu'dan korkmayalım."

40 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Mu varyantı ilk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edildi ve DSÖ'ye göre ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. DSÖ, mutasyonun şimdiye kadar en az 40 ülkede tespit edildiğini ancak dünyadaki tüm vakaların yüzde 0.1'inden azını oluşturduğunu ilan etti. Bazı Avrupa ülkeleri ile ABD ve Hong Kong'da da vakalar bildirildi.

Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor

Mu varyantı, Kolombiya, Türkiye, tat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de 2 kişide görülen Mu varyantının belirtileri arasında ateş, öksürük, koku-tat kaybı bulunuyor - Son Dakika
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