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Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti
6 saat önce
Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:46
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