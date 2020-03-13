Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti - Son Dakika Dünya

Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti

6 saat önce

Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti

Türkiye'de 2. koronavirüs vakası: Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından teyit etti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.



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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:46 
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