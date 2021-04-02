Türkiye'de 20 binden fazla çifte vatandaş Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu - Son Dakika

Türkiye'de 20 binden fazla çifte vatandaş Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu

02.04.2021 10:21
Türkiye'de 20 binden fazla çifte vatandaş Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu, System.String[]

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi 20 binden fazla kişinin ön kayıtla oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğu bildirildi.

Bulgaristan'da 4 Nisan'da yapılacak parlamento seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi 20 binden fazla kişinin ön kayıtla oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğu bildirildi.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, 4 Nisan Pazar günü Bulgaristan'da parlamento seçimlerinin gerçekleştirileceğini belirtti.

Seçimlerde Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişilerin de oy kullanabileceğini aktaran Güneş, "240 sandalyeli Bulgar Parlamentosuna Türkiye'den 20 binden fazla kişi oy kullanma talebiyle, Bulgaristan Cumhuriyeti'nin elçilik ve konsolosluklarına ilgili STK'lar aracılığıyla ve Bulgaristan Merkezi Seçim Kurulu internet sitesinden 'Yurtdışı Seçmen' kısmını doldurup kayıt oluşturdu." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Bursa ve İzmir'in yanı sıra Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere sandıkların açılarak çifte vatandaşların oy kullanabileceğini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Edirne'de Bulgaristan Cumhuriyeti Başkonsolosluğunda açılacak olan sandıkta vatandaşlar sabah 07.00 - 20.00 saatleri arasında oy atabileceklerdir. Seçmenlerin yanlarında Bulgaristan kimlik kartı veya pasaport taşımaları oy atma işlemi için zorunludur. Çifte vatandaşlar pazar günü pandemi yasağından, güzergaha bağlı kalmak ve Bulgaristan vatandaşlığına ait kimlik ve belgelerini ibraz etmek kaydıyla bu kapsam dışında tutulacaklardır. Anayasal hakları olan oy atma işleminde vatandaşlarımızın pandemi kurallarına uymalarını tavsiye eder Bulgaristan seçimlerinin iki ülke arasındaki bağları daha da pekiştirmesini ümit ederiz."

Türkiye'de 35 sandık kurulacağını belirten Güneş, Trakya'da çifte vatandaşlık sahibi kişilerin Edirne Bulgaristan Başkonsolsuluğu, Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi, LÜleburgaz 8 Kasım Ortaokulu, Tekirdağ SuÜleymanpasa İlkokulu, Çorlu Vehbi Günaştı İlkokulu, Çorlu Bilim Sanat Merkezi, Ergene İnönü ilkokulu, Ergene AMT Anadolu Lisesi ve Kapaklı Sanayiciler İlkokulu'nda oy kullanabileceğini kaydetti.

Bulgaristan, Parlamento, 4 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 20 binden fazla çifte vatandaş Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu - Son Dakika


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