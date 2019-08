"Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var ki bu kaçak yapıların 7 bin 200'ü sahil kesiminde yer alıyor ve 3 bin 260'ı da Muğla ilimizde.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var ki bu kaçak yapıların 7 bin 200'ü sahil kesiminde yer alıyor ve 3 bin 260'ı da Muğla ilimizde. Bu kaçak yapıların bin 300 tanesi de maalesef doğal sit alanlarında ve özel çevre koruma bölgelerinde yer alıyor." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimlere katılan Kurum, Gökçebel, Gündoğan ve Torba mevkisi kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, ayrıca Güllük Körfezi'ndeki balık çiftlikleri ile Yalıkavak Marina'da yürütülen dip temizliği çalışmalarını inceledi.

Denetimlerin ardından Yalıkavak Marina'da gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, konuşmasına İzmir ve Muğla'da çıkan yangınlar sebebiyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Kurum, trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakanlık olarak çevre konusunda yürüttükleri çalışmaları anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Mavi Projesi ile denizlerimizi, doğamızı, çevremizi korumak adına artık çöplerimizi kaynağında ayrıştırıyor, geri dönüşebilecek çöplerimizi ayrı, diğer organik çöplerimizi de kompost haline getirmek suretiyle kompostları da parklarımızda, bahçelerimizde, peyzaj alanlarımızda kullanmak suretiyle geri dönüştürüyoruz. Sıfır Atık Mavi ile denize kıyısı olan tüm şehirlerimizde, ilçelerimizde hem kıyı kenarında hem denizde, deniz kirliliğini gidermek adına çalışmalar yapıyoruz. Plastik poşetlerimizi ücretli hale getirdik ve kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağladık. Deniz kirliliğini engellemek adına tüm Türkiye'de 50 binin üzerindeki teknemizi, yatlarımızı düzenli bir şekilde takip haline alıyoruz."

Kurum, millet bahçeleriyle de 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapmak için çalışmalar da başlattıklarını anımsatarak, "Ülkemizin her noktasındaki o doğal güzellikleri korumak adına gece gündüz tüm ekibimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu çerçevesinde çalışıyoruz. Bu çerçevede Salda'mızı, Uzungöl'ümüzü, Muğla'mızı, Ayder'imizi koruyacak, hatta daha iyi hale getirip, gelecek nesillere aktaracağız." dedi.

"Muğla'mızda da kaçak yapı yapılmasına hiçbir zaman müsaade etmedik"

Muğla'nın yaklaşık yüzde 75'inin korunan alan statüsünde olduğuna dikkati çeken Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"Bu alanların yüzde 15'i doğal sit alanı, yüzde 29'u da özel çevre koruma bölgesi. Biz tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'mızda da kaçak yapı yapılmasına hiçbir zaman müsaade etmedik, bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz. Kaçak yapılarla ilgili mücadelemiz de kararlılıkla devam edecektir. Bu noktada şu an sahada sadece Muğla'da 100'ün üzerinde teknik elemanımız incelemeler yapıyor. İncelemelerde tüm Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespitimiz var ki bu kaçak yapıların 7 bin 200'ü sahil kesiminde yer alıyor ve 3 bin 260'ı da Muğla ilimizde. Bu kaçak yapıların bin 300 tanesi de maalesef doğal sit alanlarında ve özel çevre koruma bölgelerinde yer alıyor.

Bodrum Yalıkavak'ta 75 villa ve kıyı yapılarında bulunan proje, ruhsata aykırılıklar sebebiyle mühürlenmiş ve durdurulmuştur. Bodrum Gündoğan'da 90 odalı otel, 330 konut yapısı yine kıyılarındaki yapılarla birlikte... Bodrum Gölköy'de 116 konut ve kıyı yapıları inşaatı, Yalıkavak'ta 350 konut, otel ve kıyı yapı inşaatı, Göltürkbükü'nde 50 konut, otel inşaatı imara ve ruhsata aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Yalıkavak'ta gördüğümüz bir diğer proje 70 konut ve kıyı yapısı inşaatı da imara aykırılıklar, kot kesiti aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Bodrum Gümbet'te 131 konut, yine kıyı yapılarından oluşan bir proje, Yalıçiftlik'te 400 villa ve otel yapısı imara aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur."

İmara aykırı yapılara bir ay süre

Bakan Kurum, Muğla'da gün içinde gerçekleştirdikleri denetimlerde imara aykırılıkları bulunan ve ruhsat sorunları olan yapılarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün yaptığımız denetimlerde 8 projede toplamda bin 611 konut ile 4 otel inşaatı imara ve ruhsata aykırılıklar sebebiyle durdurulmuştur. Bu imara aykırılıkların giderilmesi için ilgili firmalara bir ay süre verilmiştir. Bu bir aylık süre içerisinde firmalarımız imara aykırılıkları giderecekler, gidermemeleri durumunda namı hesaplarına resen Bakanlık olarak, valilik, kaymakamlık eliyle de biz imara aykırılıkları gidereceğimizi buradan tüm vatandaşlarımıza iletmek isterim. Bu çerçevede 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8, 32 ve 42'inci maddeleri gereği durdurma, yıkım ve para cezası işlemleri verilmiş ve ilgililer hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 184'üncü maddesi gereği işlem yapılacak. Doğal güzelliklerimizi bozacak hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğimizi, bu yapıları yapanlara, yaptıranlara, müsaade edenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacağını bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak söylemek istiyorum, bunun takipçisi olacağız."

Bakan Kurum, öte yandan bölgedeki balık çiftlikleriyle ilgili denetimlerin sürdüğüne işaret ederek, bu denetimlerde çevreye, doğaya zarar verdikleri belirlenen balık çiftliklerine de 260 bin lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

"İmara aykırı yerler yıkılacak"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, sosyal medyada tepki toplayan Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan otel inşaatı projesine ilişkin soruya, "O projeyi de bugün inceledik, bu projede de imara aykırılıklar hem kıyı tarafında hem kara tarafında tespit edildi. Kot kesitle alakalı sorunlar var, yapıların bütünlüğüyle alakalı sorunlar var. Kıyıda görüntü kirliliğine sebebiyet veren yapılar var. Yine hafriyatlarının araziye yakın bir yerde istiflendiği noktasında tespitlerimiz var. Tüm bu tespitlere ilişkin gerekli cezai işlemler yapılmıştır. Bu söylediğim bütün firmalarda inşaatlar mühürlenmiştir. Mühürlemeye ilişkin takip de emniyet güçlerimizce yapılacaktır. Bu aykırılıklar giderilene kadar da hiçbir şekilde burada inşaat faaliyeti yapılmasına da müsaade edilmeyecek. Aykırılıkların giderilmesinden sonra da işlemlerine devam edebilecekleri ilgili yüklenicilere bildirilmiştir." yanıtını verdi.

Kurum, söz konusu projeye ilişkin yıkım olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "İmara aykırılıklar ilgili firmaya tebliğ edildi ve bu aykırılıkların tamamı yıkılacak. Bu hem kıyı tarafında hem kara tarafında hem de otel yapılarının olduğu yerle alakalı var. Dolayısıyla bu aykırılıkların tamamının yıkılması gerekiyor. Neticede Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasa, kanun ve kurallara göre yönetilen bir devlettir. Bu çerçevede yatırımcının da muhakkak hakları vardır. Bu haklar çerçevesinde projeyi olması gereken şekle getirmesi halinde devam edebilecektir. Bunun dışında aykırılıklar giderilmeden bu projenin inşaatı durdurulmuştur." diye yanıtladı.

Orman yangınları

Bakan Kurum, yanan orman alanlarının imara açılmasının söz konusu olup olmadığına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Kimse istemez ki bir orman yangını olsun ancak maalesef hem yangınlar hem doğal afetler sebebiyle de bazen doğamız tahrip olabiliyor ancak biz bu tahrip noktasında yapılması gereken her türlü işlemi devletimiz olarak hızlı bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sellerde vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Yine depremde, selde, heyelanda aynı şekilde hemen ertesi gün bir şekilde uygulamaya geçiyoruz. Anında orada ilgili bakanlıklarımız gidip pozisyonlarını alarak, vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. 81 ilde millet bahçesi yapıyoruz yeşil alan miktarını artırmak için. Dolayısıyla yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz. Aksine biz yeşil alan miktarını artıracak projeleri tüm Türkiye'de yapacağız. 2023 yılına geldiğimizde ülkemizdeki korunan alan miktarını yüzde 17'ye getireceğiz. 81 ilimizde en az 81 millet bahçesi yaparak, kişi başı yeşil alan miktarını bugün 7-8 metrekarelerden, 15 metrekareye getirecek tüm projelere imza atacağız. Dolayısıyla bu ve bunun gibi alanların yangınlar sebebiyle çoraklaşması veya imara açılması hiçbir şekilde söz konusu değildir. "

Kurum'a, denetimler sırasında Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

