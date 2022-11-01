Aydın'da doğan "yılan bebek" günlerce gündem olmuştu! İşte son hali... - Son Dakika
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Aydın'da doğan "yılan bebek" günlerce gündem olmuştu! İşte son hali...

01.11.2022 16:36

Geçtiğimiz aylarda Aydın'da doğan Gökdeniz isimli "yılan bebek" uzun süre gündem olmuştu. Minik Gökdeniz'in son hali merak edilirken annesinin çabasıyla hayata tutunan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Türkiye'de 2000'li yılların ortalarında art arda doğan yılan bebekler, uzun süre gündemde kalmıştı. Adana, Ağrı ve Siirt'te doğan bebekler, hayata tutunamadı. Ancak yılan bebek doğumları yeniden görülmeye başlandı. Uşak'ta doğan ardından da İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Gökdeniz T. haricinde bir bebek de yoğun bakımda yaşam savaşı veriyordu ancak hayata tutunamadı.

24 SAAT KREMLENMESİ GEREKİYOR

Doğduktan sonra büyük bir yaşam mücadelesi veren ve 2 ay boyunca ailesine teslim edilemeyen Gökdeniz bebek, ailesinin ve doktorların büyük özverisinden destek aldı. Fakat 24 saat boyunca kremlenmesi gerekiyor, enfeksiyon demek Gökdeniz bebek için aynı zamanda "Ölüm" anlamına geliyor.

ANNESİNİN ÇABASIYLA HAYATA TUTUNDU

Gökdeniz bebek, annesi Ela T.'nin sayesinde hayata tutunmayı başardı. Bebeğin son hali de vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Gökdeniz'in son halini annesi sosyal medya hesabından paylaştı. Bebeğin durumunun gayet iyi olduğu görüldü.

HALK ARASINDA "YILAN BEBEK" OLARAK GEÇEN İKTİYOZİS NE DEMEK?

Halk arasında pul hastalığı olarak bilinen iktiyozis vulgaris, nadir görülen genetik geçişli bir deri hastalığıdır. İlk olarak 1771 yılında Edward Lambert isimli hastada tanımlanmıştır. İleri düzeyde cilt lezyonları saptanan bu hasta kirpi adam olarak tanımlanmış ve hastalık 3 kuşak ailesinde de görülmüştür.

İşte Gökdeniz'in son hali:

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