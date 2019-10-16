Son Dakika Haberleri: Türkiye'de 2018'de in fazla Ar-Ge harcaması ASELSAN yaptı
Son Dakika Ekonomi Türkiye'de 2018'de in fazla Ar-Ge harcaması ASELSAN yaptı

Türkiye'de 2018'de in fazla Ar-Ge harcaması ASELSAN yaptı

2 saat önce

Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasına göre, Türkiye'nin 2018 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 2 milyar 162 milyon 839 bin 458 lira ile ASELSAN oldu.

Türkiye'de 2018'de in fazla Ar-Ge harcaması ASELSAN yaptı, System.String[]

Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasına göre, Türkiye'nin 2018 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 2 milyar 162 milyon 839 bin 458 lira ile ASELSAN oldu.

Turkishtime'ın "Ar-Ge 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri" araştırmasının ilk 10'unda savunma ve havacılıktan dört, otomotivden üç, beyaz eşyadan bir, telekomdan bir, elektronikten bir şirket bulunuyor. İlk 10'daki savunma ağırlığına karşı ilk 50'de otomotiv sektörünün lider olurken, ilk 50'de yer alan otomotiv ve otomotiv yan sanayii şirketlerinin sayısı 11'e ulaşıyor.

Turkishtime'ın hazırladığı ve 2013 yılından bu yana Türkiye'de inovasyon ve Ar-Ge'nin nabzını tutan Ar-Ge 250 araştırmasının kapsamı bu yıl genişledi. Daha önce Türkiye ihracat sıralamasındaki "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırması kapsamında toplanan veriler ile halka açık şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdikleri bilançolar temel alınarak oluşturulan liste, bu yıl Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalar ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların Ar-Ge 250 araştırması kapsamında yaptıkları bildirimlerden yola çıkılarak hazırlandı.

Ar-Ge 250 araştırmasının zirvesinde Ar-Ge harcamaları, 2017 yılındaki 1 milyar 674 milyon liradan, 2 milyar 162 milyon liraya ulaşan, savunma sanayinde faaliyet gösteren, kamu kuruluşu ASELSAN oldu. (Tablo)


Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
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