Türkiye'de 2018 Yılında En Fazla Üretim ve Teslimat Linyitte Gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılı verilerine göre Türkiye' de en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılı verilerine göre Türkiye' de en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2018 yılı katı yakıtlar verilerini açıkladı. 2018 yılı Kasım ayı üretim ve teslimat verilerine göre en çok üretim ve teslimat Linyit 'de yapıldı. Buna göre, Taş kömürünün 104 bin 309 ton, linyitin 7 milyon 140 bin 423 ton ve taş kömürü kokunun 375 bin 784 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taş kömürünün 3 milyon 47 bin 517 ton, linyitin 7 milyon 29 bin 464 ton ve taş kömürü kokunun 451 bin 652 ton olarak açıklandı.



"Üretimin teslimatları en düşük taş kömüründe gerçekleşti"



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre üretimin teslimatları en düşük oranı taş kömüründe gerçekleştiği belirtildi. Buna göre üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,4 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 83,2 iken linyitte yüzde 101,6 olarak hesaplandı.



"Taş kömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı"



Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Kasım ayı verilerine göre taş kömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı. Bun göre katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taş kömürü teslimatının yüzde 54,9'u termik santrallere, yüzde 15'i kok tesislerine, yüzde 6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 87,7'si termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokunun ise yüzde 95,3'ü demir-çelik sanayine sevk edildi. - ZONGULDAK

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