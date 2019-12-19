Türkiye'de 2019 böyle geçti (1) - Son Dakika

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, FETÖ'ye yönelik soruşturmalara ilişkin Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara'ya geldi. İki gün çeşitli temaslarda bulunan heyetin, Ankara Adliyesindeki görüşmesi 11 saat sürdü.

YSK'nin, 31 Mart mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci başladı. Seçime, 13 siyasi partinin katılabileceği tespit edildi. Siyasi partilerin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki partinin 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapması kararlaştırıldı.

Plastik alışveriş poşetleri, 1 Ocak itibarıyla tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı.

Çiftlik Bank'ın firari sahibi Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesine dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, öğrenci Hasan İsmail H. tarafından öldürüldü.

Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, hayatını kaybetti.

Ocak ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 OCAK

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı.

"Yargıda Hedef Süre" uygulaması kapsamında Türkiye'de ilk kez dava ve soruşturmalara ilişkin belirlenen sürelerin taraflara bildirilmesi dönemine geçildi.

Alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda dava şartı haline getirilen arabuluculuk uygulamasına başlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın katıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

2 OCAK

Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve yılbaşı etkinliklerinde eylem planladıkları iddia edilen Fas uyruklu kadın ile imam nikahıyla birlikte yaşadığı kişi Kayseri'de yakalandı.

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı" faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki için çalışma başlatıldı.

YSK, 31 Mart mahalli idareler seçimlerine katılacak siyasi partileri belirledi. Buna göre, seçime katılabilecek partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alındığını bildirdi.

İstanbul Fatih'te yanan 3 katlı bina çöktü. Binanın enkazından 2 kişinin cesedi çıkartıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, öğrenci Hasan İsmail H. tarafından öldürüldü. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 OCAK

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti, FETÖ'ye yönelik soruşturmalara ilişkin Türk yetkililerle görüşme yapmak üzere Ankara'ya geldi. Heyet, ilk olarak Ankara Adliyesinde Türk yetkililerle görüştü. Ankara Adliyesine getirilen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen ve tutuklu bulunan örgütün "sivil imam"larından Kemal Batmaz'a da bazı sorular yöneltildi. ABD heyetinin Ankara Adliyesindeki görüşmeleri 11 saat sürdü. Heyet iki gün süresince çeşitli temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

4 OCAK

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken şiddetli fırtına nedeniyle Mendirek kayalıklarına sığınan 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen polis memuru Fethi Sekin'in şehit edilişini anlatan kitabe İzmir Adliyesinin önüne yerleştirildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 2 lise öğrencisinden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Belediye ekipleri, bir eve baskın yaparak topladığı 20 köpeği barınağa götürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.

5 OCAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Ukrayna'da eğitim gören Türk vatandaşı iki öğrenciyi öldürdüğü iddia edilen Hüsnü Can Ç. (21) İstanbul'da yakalandı.

6 OCAK

Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Muş'un Hasköy ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan 75 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

7 OCAK

Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi battı. Geminin 13 mürettebatından 6'sı öldü, 7'si kurtarıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesi'nde metropollerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kapanan "Karşı" gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Bu karara karşı yapılan itiraz üst mahkemece kabul edildi. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve yurt dışına çıkmak isterken yakalanmasını göz önüne alarak Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bunun üzerine Erdem, yeniden tutuklandı.

8 OCAK

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016'da öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı dava başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyeti bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti kabul etti.

9 OCAK

Çiftlik Bank'ın firari sahibi Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesine dahil edildi.

Kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen olayda, kasten öldürme ve bu suça yardım ile cinsel istismar suçlarından gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan ve görevinden ihraç edilen eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yaptığı telefon görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları, Soçi'deki mutabakat kapsamında değerlendirildi.

10 OCAK

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı, iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise kurtarıldı.

İzmir Çeşme'de Selahaddin Aydoğdu'yu darbettiği iddiasıyla "basit yaralama" suçundan hakkında dava açılan Fatih Terim'e 3 bin lira para cezası verildi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesindeki ormanlık alanda, gazeteye sarılı kesik kadın kolu bulundu. Parmak izi incelemesinde, kesik kolun Didem Uslu'ya ait olduğu belirlendi.

11 OCAK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, "AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık." dedi.

İzmir'de, evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan Ceylin Atik'in iki gün sonra komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

13 OCAK

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir gölette ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 3'ü boğularak öldü, bir kişi kurtarıldı.

14 OCAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

16 OCAK

- İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.



"Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MHP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, partiden ihraç edildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile iki askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan 5 sanık, "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Ankara Siteler'deki bir mobilya atölyesindeki yangında Suriye uyruklu 5 işçi yaşamını yitirdi.

17 OCAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın, Hollanda polisinin "terör örgütleriyle bağlantılı olduğu" istihbaratı üzerine sınır dışı edildiğini bildirdi.

18 OCAK

Kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan, Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katıldı.

22 OCAK

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya görevinden istifa etti, bu göreve Ebubekir Şahin seçildi.

MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin kampanya sloganını "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Samsun'da bir çocuğun anaokulu servisinde unutulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

23 OCAK

Tiyatro ve sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e düzenlenen hava harekatlarında silahlı 21 terörist etkisiz hale getirildi.

25 OCAK

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi.

CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki partinin 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapması, 12 büyükşehir ve 16 ilde CHP'nin, 10 büyükşehir ve 11 ilde İYİ Parti'nin adaylarının desteklenmesi kararı alındı.

27 OCAK

Siyasi partilerin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.

30 OCAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Bildiride, "Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.