Türkiye'de 2019 böyle geçti (5) - Son Dakika

Türkiye'de 2019 Mayıs ayında ülke gündeminin ilk sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Mayıs'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi talebini oy çokluğuyla kabul ederek 23 Haziran'da seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. Seçimin iptal edilmesiyle CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası geri alındı. Kurul, bu kararın ardından CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul'daki ilçe seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminin iptali istemini ise reddetti.

Mayıs ayının önemli olayları şöyle:

1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve partiler, İstanbul'da Bakırköy Pazar Yeri'nde, Hak-İş ve Memur-Sen Şanlıurfa'da, Türk-İş Kocaeli'de, Türkiye Kamu-Sen Samsun'da kutlama programı düzenledi. Ankara'daki kutlamalar çeşitli sendika, sivil toplum kuruluşu ve odaların katılımıyla Anadolu Meydanı'nda yapıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan otobüs Birecik-Suruç karayolunda tırla çarpıştı, 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Hak-İş ve Memur-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen 1 Mayıs programı kaza nedeniyle yarıda kesildi.

İstanbul'da bazı sendika üyeleri Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'na girmek isteyen gruplara müdahale eden polis, 137 şüpheliyi gözaltına aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri vurgulandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, sağlık nedenlerinden dolayı görevinden istifa etti. Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığına 9 Mayıs'ta Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Çetin seçildi.

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan Mehmet Yaman olduğu tespit edildi.

2 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Dodik ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk Akımı Projesi'nin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." dedi.

İstanbul'un Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında 32 ayrı soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin beşinci davada 64 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapse çarptırıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Adil Öksüz'ün birer akrabasına da 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruda bulunan gazeteciler Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verirken Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın bireysel başvurularında ise "hak ihlali" görmedi. Gazeteciler, "uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

Van'da düzenlenen terör operasyonunda, biri 2012'de polis memuru Murat Dilmaç'ın şehit edildiği saldırıda yer aldığı belirlenen iki terörist yakalandı.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) mühendisleri Star Wars filmlerinde kullanılan ışın silahlarına benzer lazer silahları geliştirdi. 50 kişilik Ar-Ge ekibi tarafından ordunun talebi üzerine 3 ay içinde prototip olarak üretilen Tüfeğe Monte Lazer Silahı, Milli Piyade Tüfeği (MPT) 76'ya monte edilerek kullanılabiliyor.

Türkiye Adalet Akademisinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Akademi, hakim ve savcılar ile talepleri halinde noterler, avukatlar ve eğitim öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları düzenleyecek. Kararname ile Hakim ve Savcı Eğitim Merkezi kapatılırken Türkiye Adalet Akademisi için 182 kadro ihdas edildi.

3 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yapıldı. Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camisi'ni İstanbul'a kazandırmanın huzuru içerisindeyiz. Sergi salonları, konferans salonları, Türk İslam Eserleri Müzesi ile burası aynı zamanda büyük bir külliye." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "İstanbul seçimleri, bir İstanbul seçimi olmaktan çıkmıştır. İstanbul seçimleri bir demokrasi tercihi noktasına gelmiştir. ya demokrasiden yana ya demokrasi dışı bir uygulama olacak." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı toplantı öncesinde, "YSK, Türkiye'de son sözü söyleyecek kurum. Son söz çok önemli. Türkiye'nin demokrasisi için, demokratik süreç için çok önemli. Ağır bir yükleri var. Bu ağır yükün artık hafiflemesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına atandı.

OHAL Komisyonu 3 Mayıs itibarıyla 126 bin 120 başvurudan 5 bin 250'si kabul, 65 bin 156'sı ret olmak üzere 70 bin 406'sını karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, gazeteci Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın yaptığı bireysel başvuruları reddetti, gazeteci Ali Bulaç'ın bireysel başvurusunda ise hak ihlali kararı verdi. Gazeteciler, "uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği" iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.

4 Mayıs

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 25. Olağan Genel Kurulunda, "Ben bir genel başkan olarak halkımın iradesini, halkımın oyunun arkasını takip etmek, onun sonucunu kovalamak zorundayım. Vatandaşım bana şunu söylüyor: Başkanım, bu seçim yenilenmeli." dedi. Erdoğan, "Bakın ben bugüne kadar hiç konuşmadım, hep sustum. Ama diğerleri konuştu ve 'Vurun abalıya' dediler, vurdular ama artık yetti. Burada bir şaibe var, bu açık ortada. Yolsuzluk var, açık ortada" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP'nin sandıkta kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini masada çalmak için bu düğmeye basılmıştı. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler." ifadesini kullandı.

Hakkari'deki bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucu 3 asker şehit oldu. PKK/YPG'li teröristlerin açtıkları ateş sonucu Zeytin Dalı harekat bölgesinde de bir asker şehit düştü. Terör örgütünün saldırılarının ardından TSK tarafından ayrı ayrı operasyonlar başlatıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Saldırıları gerçekleştiren 28 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

İçişleri Bakanlığınca, ailelerin de desteği alınarak yürütülen ikna çalışmaları sayesinde 2019'un ilk 4 ayında 127 teröristin teslim olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması üzerine devlet yöneticileri ve siyasiler kınama mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan, "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Bütün dünyanın bilmesini isteriz ki bu saldırılar bizi yıldıramaz. Anadolu Ajansı, Filistin'in haklı mücadelesi ve İsrail saldırganlığını tüm dünyaya aktarmaya kesintisiz devam edecek. Kamuoyunun hızlı ve doğru bilgilendirilmesi için Ajansımız görevini her şart altında ifa etmeyi sürdürecektir." açıklamasını yaptı.

5 Mayıs

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "CHP'nin sandıkta kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini masada çalmak için bu düğmeye basılmıştı. Bu cinayete azmettiren de bu cinayeti işleyenler de sonunda soluğu Yüce Divan'da alabilirler." açıklamasına karşı Twitter hesabından, "Hakimleri Kızılay'da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan ile tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bu paylaşıma "Siyasetçiler hukuk dışına çıktığında hesap vereceği anayasal kurum olan Yüce Divanın adı geçtiğinde, AK Parti Sözcüsü'nün aklına darbe mahkemelerinin zulmünün gelmesi, basit bir siyasi manipülasyon değil, partisinin hesap vermeden ülkeyi yönetme anlayışının açık bir tezahürüdür." paylaşımıyla karşılık verdi.

Haber ajansları birlikleri ve bazı haber ajansları, İsrail'in AA ofisinin olduğu binaya yönelik saldırısını kınayarak AA ile dayanışma mesajları yayımladı.

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında vefat etti.

6 Mayıs

YSK, 31 Mart'taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. YSK'nin kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi. Ayrıca, kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı. Karar 4'e karşı 7 oyla alındı. Kararla birlikte Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi. YSK, İstanbul'un Maltepe ve Büyükçekmece seçimine yönelik itirazları ise reddetti.

YSK Başkanı Sadi Güven, Kuruldan çıkarken yaptığı açıklamada, "Yargı süreci sona erdi. YSK, 11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kararın ardından yapılan Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin açıklamasında "Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır." değerlendirmesinde bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimatını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak da "Bu karara imza atan YSK üyeleri ve onlara bu talimatı verenler, ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır." dedi. Öztrak, "Seçimle gelenlerin seçimle gitmemek için oynadıkları kirli oyun YSK içindeki talimatla hareket eden bir çete tarafından onaylanmıştır. Demokrasinin son meşruiyet kalesi olan sandığa bu kararla darbe yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

MHP Başkanlık Divanı toplantısının ardından "Ülkemizin yararına olduğunu düşündüğümüz kararın her türlü tartışmaya son vermesi memnuniyet verici." açıklaması yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkanlık Divanı toplantısı sonrası, "Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği hürriyet misakı ile önü açılan millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından "Karar, İstanbul'umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah" paylaşımında bulundu. Yıldırım, ayrıca, Hacı Bekir Yıldırım Camisi'nde kıldığı teravih namazının ardından gazetecilere "İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik, inşallah bu kararımız yenilecek seçimlerde de devam edecek." açıklamasını yaptı.

YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda, "Elbette partimle, Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileriyle, Genel Başkanımla buluşacağım. Elbette, ittifak partilerimizle konuşacağım, hepsiyle konuşacağız. İstanbul için, Türkiye için ve demokrasimiz Cumhuriyetimiz için, Atatürk ve bize emanet ettiği ilkeler için en doğru kararı vereceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." değerlendirmesini yaptı. İmamoğlu, "Bizden, kavga bekleyenler, bizden huzursuzluk umanlar, bizden bu ülke adına birtakım unsurlar üzerinden kendi emellerine dönüp hareketler bekleyenleri şaşırtacağız." dedi.

YÖK, üniversitelerdeki program kontenjanlarının en fazla yüzde 50'sine kadar yurt dışından öğrenci kabul edilmesine ilişkin sınırlamayı kaldırdı.

Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında bir sanığın ağırlaştırılmış müebbet, aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 7 sanığın müebbet, 10 sanığın da 12 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması kararlaştırıldı.

7 Mayıs

CHP Parti Meclisi (PM), YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, milletvekillerinin de katılımıyla olağanüstü toplandı. PM bildirisinde, "Türkiye'nin karşılaştığı bu yol ayrımında demokrasiye inanan, hak, hukuk ve adalet duygusunu içinde taşıyan, siyasi düşüncesi ve parti aidiyeti ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Bu uzatılan elin 23 Haziran'da kuvvetli bir şekilde tutulacağına, demokratik mücadelemize güç katacağına ve 31 Mart'tan çok daha büyük bir zafere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Haziran'da yenilenecek seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, aynı gün görevine başladı.

YSK kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, "Gündemimiz demokrasiye vurulan darbedir. Bu darbeyi ortadan kaldırmak, duyarlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizlere, milletimize düşüyor." dedi.

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine ilişkin kararın yeniden değerlendirilmesi talebiyle YSK'ye başvurdu. YSK, talebi reddetti.

HDP, YSK'nin Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşıdı.

THY, Pegasus, Atlasglobal Havayolları ile Onur Air, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine ilişkin kararı sonrası, yolcuların biletlerinde değişiklik ve iptal için bazı kolaylıklar sağlanacağını bildirdi.

8 Mayıs

CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından DSP'yi ziyaret etti.

CHP, İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle Yüksek Seçim Kuruluna dilekçe verdi.

CHP'den sonra İYİ Parti de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline neden olan sandık kurullarının diğer seçim türlerinde de görev yapması nedeniyle İstanbul'daki tüm seçimlerin iptali istemiyle YSK'ye başvurdu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, TCK'nin 301'inci maddesindeki "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan yargılandığı davada Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyanın "görevsizlik" kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'i FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 7 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen iki kadın teröristten birinin gri kategoride aranan Hanım Çelik olduğu tespit edildi.

Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı, olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklandı. Meryem Aktan, tedavi gördüğü hastanede 5 Temmuz'da yaşamını kaybetti.

9 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'nın 'en'leri" ödül töreninde YSK'nin kararını, "Yapılan iş, tespit edilen yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve usulsüzlükler sebebiyle şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir." sözleriyle değerlendirdi. Erdoğan, "31 Mart seçimleri, CHP yönetiminin sandıktaki son sabıkasıdır." dedi.

Reform Eylem Grubu ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının açılışında konuşan Erdoğan, "Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliğinin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur." diye konuştu.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığına sundu.

İçişleri Bakanlığından, "100 bin polisin İstanbul'a getirilerek 23 Haziran'da yapılacak seçimde oy kullandırılacağı"na ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve seçmen listelerinin, 31 Ocak itibarıyla kesinleştiği bildirildi.

10 Mayıs

AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Nişancı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür." mesajını verdi. Erdoğan, "Tüm ülkeleri Filistin ve Kudüs konusunda daha duyarlı davranmaya ve etkin tavırlar ortaya koymaya davet ediyoruz." dedi.

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimine dair esasları belirledi. Buna göre, yenileme seçiminde yeniden belirlenecek sandık kurulu başkan ve üyelerinin mutlaka kamu görevlileri arasından seçilmesi, bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesinin, seçime katılacak siyasi partilere talepleri halinde verilmesi, seçimle ilgili seçim takviminin, seçimi yönetecek İstanbul İl Seçim Kurulunca hazırlanarak uygulanması kararlaştırıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi'nden çıkışında "Bu seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili sadece kanuna uygun olmayan sandık başkanı veya memur üyesi değil, aynı zamanda bunların görev yaptığı sandıklardaki sonucu etkileyecek oy değişiklikleri, bu var." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını kıldığı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nden çıkışında, "Gerçek mağduriyet 16 milyon insanın mağduriyetidir. Türkiye'de ekonomik sorunlar, işsizlik devam ediyor. İnsanlar mübarek ramazan ayında evlerine yemek götüremiyor. Böyle bir ortamda insanları seçim ortamıyla meşgul etmek çok ayıp, yazık, günah. Mağduriyet edebiyatı yapanlara söyleyeyim, 16 milyon insan mağdurdur, ama onların mağduriyetini inşallah en kısa zamanda telafi edeceğiz. Hiç kimse kuşku duymasın." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in sınır birliklerini denetlemek üzere bulunduğu Hatay Serinyol'da, Bakan Akar başkanlığında Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, sınır birliklerinin komutanları ve ilgili kurumlardan yetkililerin de bulunduğu bir toplantı yapıldı. Toplantıda İdlib'deki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar, toplantı sonrasında, "Rejim unsurlarının İdlib güneyine yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu'ndan da etkin ve kararlı tedbirleri almasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin, "Öcalan ve avukatları arasında yapılan bu görüşmeyi çok değerli ve önemli buluyoruz." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 19 askerin yaralandığı saldırının failleri olduğu tespit edilen 4 terörist yakalandı.

Tunceli kırsalında 9 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan sözde doğu cephe sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya olduğu belirlendi. Öldürülen bir başka teröristin de 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan sözde doğu il merkez sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, "veri ihlali" gerekçesiyle Facebook'a 1 milyon 650 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Oluşan bir hata nedeniyle bazı üçüncü uygulamaların, kullanıcıların fotoğraflarına erişimine izin verilmesinde veri ihlali tespit eden Kurul, Facebook'un söz konusu durumu bildirmemesi ve gerekli teknik önlemleri almamasını 1 milyon 650 bin liralık cezanın gerekçesi saydı.

11 Mayıs

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle bir araya geldiği iftar programında, "YSK kararına, kimin hesabına nasıl gelirse değil anayasa, hukuk çerçevesinde yaklaşıp karar vermişse saygı duymaktan öte yapılacak bir şey yoktur. Aleyhimize de olsa saygı duymalıyız, lehimize de olsa saygı duymalıyız." dedi. Bahçeli, CHP'nin "Her şey çok güzel olacak" seçim sloganıyla ilgili de "Emre Uslu denen bir kişinin sloganı bu. Güroymak'a giderken Norşin olarak isim değişikliğini ifade edip, 'Her şey çok güzel olacak' diyen bir eski Cumhurbaşkanı var, FETÖ'cüler var, PKK'cılar var, siyasette çok değişik beklentiler içinde olanlar var. Slogan çok yanlış." değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, "Bana ille de bir slogan diyorsanız, İstanbul'da bu kadar gürleyen havada, yağmur bereket varken 'yıldırımlar çaksın' derim." ifadesini kullandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir ve eylemi gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim Diyarbakır'da, saldırının üçüncü faili PKK'lı terörist Yavuz Bozkurt Hakkari'de operasyonla yakalandı.

Bayburt'ta uçuruma yuvarlanan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın düştüğü yerden yaklaşık 60 metre aşağıda kara saplanan kamerası ve tripodu bulundu.

Türk Milli Klavye Takımı, dünya şampiyonu oldu. Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım sıralamasında dünya şampiyonluğunu kazandı.

12 Mayıs

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geleneksel Beyoğlu İftarı'nda bazı sanatçıların sosyal medyadan CHP'nin seçim sloganıyla paylaşım yapmalarına ilişkin, "Sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar, kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde, bu yasal düzenlemeyi yapıp, ondan sonra bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu ne ile ifade edeceğiz, ne ile izah edeceğiz? Sanatçı, sanatıyla konuşur, bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz." dedi.

İftar öncesinde İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvaya binen Erdoğan'ın "Başkanım her şey çok güzel olacak" diyen vatandaşa "Daha güzel olacak" karşılığını verdiği görüntüleri Twitter hesabından paylaşmasının ardından "Daha güzel olacak" etiketiyle yoğun paylaşım yapıldı. "Daha güzel olacak" AK Parti'nin seçim sloganları arasında yer aldı.

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal'ın emekliliğini istemesinin ardından yerine İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner getirildi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını bildirdi.

AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısı dere kenarında bulundu.

13 Mayıs

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve İdlib'deki son gelişmeler ele alındı. İki lider, Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, sandık kurullarının memur üyelerden oluşmaması nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi seçiminin iptali için yaptıkları başvuruda verilen ret kararının İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için YSK'ye başvurdu. Başvuruda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde de sandık kurulları aynı şekilde oluşturulduğundan, bu seçimin de tam kanunsuzluk sebebiyle iptali istendi.

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin, İstanbul'da tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleri ile 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle ayrı ayrı yaptıkları başvuruları reddetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından, YSK'nin ret kararıyla ilgili "Farklı bir karar zaten beklemiyorduk. Niçin beklemiyorduk? YSK önce kendisini reddeden bir kurul. Kendisini reddeden bir kuruldan farklı bir karar beklemek zaten mümkün değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019, Anadolu'yu çevreleyen üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla başladı.

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen, Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tunceli kırsalında 12 Mayıs'ta ve bugün etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Zilan Tek olduğu tespit edildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da başladı. Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelen gençler, 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Türkiye'nin ilk tembel hayvan yavrusu olan "Manana"nın 1 yaşına girmesi, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda düzenlenen doğum günü partisiyle kutlandı.

14 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda çiftçilerle bir araya geldiği iftarda, "Hiç kimsenin milletin hakemliğinden kaçmaya, sabah akşam mızıkçılık yapmaya, bu yol açıldığı için karşısındakileri ve yargıyı suçlamaya hakkı yoktur." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 23 Haziran seçimlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar ile devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

Siirt'te 30 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, mavi kategoride aranan Akide O¨ztekin olduğu belirlendi.

15 Mayıs

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, Abdulmehdi ile ortak basın toplantısında, "DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin kararlılıkla sürdürülmesi ve bu alanda Türkiye-Irak arasında bir askeri iş birliği ve güven anlaşmasının yapılmasının isabetli olacağına aramızda karar verdik." dedi. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının bir an önce faaliyete geçirilmesinin önemine işaret ettiklerini belirten Erdoğan, "Irak'ın yeniden imarı konusunda DEAŞ işgalinden en çok zarar gören bölgelerin kaldırılmasına ve Irak'ın güneyine kadar uzanan bir ticaret koridoru tesis edilmesine öncelik verdiğimizi teyit ettik." diye konuştu.

YSK Başkanı Sadi Güven, Kurula gelişinde gazetecilerin soruları üzerine, 31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde de aynı kişilerin oy kullanma hakkına sahip olacağını söyledi. Güven, yenileme seçiminde sandık kurulları dışında değişim olmayacağını, 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidileceğini bildirdi.

YSK, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranını faaliyete geçirdi.

Okulların tatil dönemleri yeniden belirlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını bildirdi. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacağını belirten Selçuk, "18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek." dedi. Selçuk, "20-31 Ocak 2020'deki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre, bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılan 2019-2020 eğitim öğretim yılının 19 Haziran 2020'de sona ermesi, yaz tatilinin 11 hafta olması planlandı.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Muzaffer Şeker atandı.

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski Manisa Merkez Tugay Komutan vekili albay Murat Yılmaz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkındaki "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan açılan davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da aynı suçtan hüküm verilmesine yer olmadığına karar verdi.

İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, 7 Nisan 2018'de İstanbul Boğazı'ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı Vitaspirit adlı geminin sahibinin açtığı "sınırlı sorumluluk" davasında, gemi sahibinin toplam 206 milyon 103 bin 865 lirayla sorumlu tutulmasına ve bu parayı zarar miktarının belirlenmesine dek, bir bankada açılacak en yüksek faizli fon hesabına yatırmasına hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, aralarında oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in de bulunduğu 13 sanığı "uyuşturucu madde kullanma" suçundan onar ay hapis cezasına çarptırdı.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, şubat ayında 29 evin boşaltıldığı heyelan bölgesinde toprak kayması devam etti. Daha önce tahliyesine karar verilen evlerden 15'i yıkıldı. Yapılan incelemeler sonucu 70 haneli Sağlık Mahallesi boşaltıldı.

16 Mayıs

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri iftarında, kesintisiz operasyon politikasını başlattıkları günden itibaren teröristlere çok büyük zayiatlar verdirildiğini, son 2,5 yıl içinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesiyle ilgili "Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu'daki heyelan bölgesinde 22 bina ve 1 caminin yıkıldığını, afete maruz alanla ilgili tespitlerin ardından konutların inşasına en kısa sürede başlanacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy Pazar Alanı'nda düzenlenen iftarda, "İstanbulluların iradesi katledildi. Bütün vicdan sahibi İstanbullulara sesleniyoruz, vicdanımızın sesini dinleyeceğiz ve öyle sandığa gideceğiz. Bizim irademize bir saldırı yapılmışsa bizim irademiz 7 çete mensubu tarafından elimizden alınmışsa biz o iradeyi ve o gücü söke söke alacağız. Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaktan çoktan çıktı. O artık 16 milyon İstanbullunun adayıdır." diye konuştu.

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 6 yıldır aranan, öldürülen uyuşturucu ve silah kaçakçısı Behçet Cantürk'ün yeğeni Şerafettin Cantürk, İstanbul Büyükçekmece'de bir villaya yapılan operasyonla yakalandı.

17 Mayıs

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde alınan karar kapsamında, Türkiye ve Rusya arasında oluşturulan Çalışma Grubu ilk toplantısının 16-17 Mayıs'ta yapıldığını açıkladı. Toplantıda, başta İdlib olmak üzere son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler ve alınması gereken tedbirler, Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında ele alındı.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 asker şehit oldu.

Diyarbakır'ın kuzey ve kuzey doğusu, Bingöl'ün güneyi ve Muş'un batı ve güney batısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda, 14 Mayıs'ta jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Bayrak-126 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-03 Operasyonu" başarıyla tamamlandı. Operasyon kapsamında, PKK'lı teröristlerin kullandığı biri 5 oda ve 3 girişten oluşan, biri 72 metrekare genişliğinde 5 odalı, biri 48 metrekare, biri 105 metrekare, ikisi 9 metrekare, üçü 6 metrekare genişliğinde toplam 43 kış sığınağı imha edildi.

18 Mayıs

Uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ile Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın cenazeleri Trabzon İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Gidergelmez'in cenazesi memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kapaklıkaya'nın cenazesi de doğum yeri olan Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Dere Köyü'nde toprağa verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen yeni eğitim modelinde ders sayısı 9. sınıfta 8'e, 10. sınıfta 9'a, 11. sınıfta 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşürüldü. Yeni modelde, lisenin ilk üç yılında haftalık okul zamanı 35 saati Akademik Gelişim Programı, 5 saati Hayal-Etkinlik-Yaşam temalı çalışmalar olmak üzere 40 saat olarak planlandı.

19 Mayıs

Siyasi parti liderleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri için Samsun'da bir araya geldi. Tütün İskelesi'ndeki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Twitter hesabından fotoğrafı paylaşan Erdoğan, "Haydi... Milli Mücadele ruhuyla ele ele, gönül gönüle vererek Türkiye'yi daha ileri taşıyalım." ifadelerini kullandı.

20 Mayıs

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tantavi Sosyal Tesisleri'nde Trabzonlularla bir araya geldiği sahur programında, "Bir tehlike var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geldiğinde ilk icraatı verileri kopyalamak oldu. Ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin bütün istihbaratı İçişleri Bakanlığında. Jandarma, emniyet istihbaratı. Türkiye'nin bütün bilgileri orada. Ne yapmam lazım? İçişleri Bakanlığına geldiğim ilk gün verileri kopyalayıp kasaya mı koymam gerekir? Bu devlet bana namusunu ve mahremini emanet etmiş." dedi.

22 Mayıs

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçları ilan etti. 31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçlarına göre büyükşehir belediye başkanlıklarının yüzde 51,72'sini AK Parti, yüzde 34,48'ini CHP, yüzde 3,45'ini MHP, yüzde 10,34'ünü HDP kazandı. Belediye başkanlıklarının yüzde 54,76'sı AK Parti, yüzde 17,71'i CHP, yüzde 17,20'si MHP, yüzde 4,21'i HDP, yüzde 1,77'si İYİ Parti, yüzde 1,55'i Saadet Partisinin oldu.

Belediye meclislerinde AK Parti yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, Büyük Birlik Partisi yüzde 1,30 oranında asil üyelik kazandı. Büyükşehirlerde AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14, İYİ Parti yüzde 9,52, MHP yüzde 5,18, HDP yüzde 4,15, Saadet Partisi yüzde 3,27 oranında oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. Kararın gerekçesinde, "İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısının 30 bin 281 olduğu" belirtildi. Kararda, "seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olmasının, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelediği" ifade edildi.

YSK'nin gerekçeli kararında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ret oyu veren Başkan Sadi Güven'in görüşü de yer aldı. Güven, "Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez." değerlendirmesini yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen iftarda yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı. Yeni askerlik sisteminde, askerlik süresi bedelli hariç 6 ay olacak. Bu sürenin sonunda ordudaki görevine devam etmek isteyenlere aylık 2 bin lira ödeme yapılacak. "Yedek astsubaylık" uygulaması hayata geçirilecek. Meslek yüksekokul mezunları isteğe bağlı olarak, yedek astsubaylıktan faydalanabilecek. Yeni sistemde bedelli askerlik uygulaması da sürekli hale gelecek.

Akar, terörle mücadeleye ilişkin de "24 Temmuz 2015'te başlayan operasyonlarla bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 bin 166 oldu. FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 16 bin 677 ihraç var. 7 bin 335 personel hakkında adli, idari işlem devam ediyor. Ayrıca Bakan onayı ile bin 567 personelin idari sebeplerle Silahlı Kuvvetlerle ilişiği kesildi." bilgilerini paylaştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Mehmet Akarca yeniden seçildi.

FETÖ'nün kumpas davalarından "futbolda şike davası"nda onama kararı veren eski Yargıtay 5. Daire üyesi Mesut Kundakçı, FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TBMM'de 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

23 Mayıs

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Nişancı'nın cansız bedeninin düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulunduğunu bildirdi.

24 Mayıs

Yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşen 41 yaşındaki AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt'tun merkeze bağlı Söğütlü köyünde son yolculuğuna uğurlandı. AA muhabiri Nişancı'nın ölüm haberinin ardından çok sayıda kişi ve kurum gerek sosyal medya hesaplarından gerekse AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile Genel Müdür Yardımcıları Metin Mutanoğlu ve Mustafa Özkaya'yı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı'nda, "Araç kalitesinin yükseltilebilmesinin yanında taksi şoförlerimizin de çağın gereklerine uygun iletişim becerisiyle donanmış olması gerekiyor. Uber konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Karadağ atandı.

25 Mayıs

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirleyeceği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan hekimlerin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağı"nı bildirdi.

26 Mayıs

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret etti. Erdoğan, 40 bin ağaç dikmeyi hedefledikleri adayı sadece ulusal değil, uluslararası bazda da toplantıların yapıldığı bir ada haline getireceklerini ifade etti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak, uzun süredir tedavi gördüğü Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde 92 yaşında hayatını kaybetti.

27 Mayıs

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye yönelik Pençe Harekatı başlatıldı. Terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacını taşıyan Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı savaş uçakları hedefleri ateş altına aldı. Gece harekat yapacak donanıma sahip komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Atak helikopterlerinin destek verdiği operasyonda, tanker uçaklar, SİHA ve İHA'lar da kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Hakurk'ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

28 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Pençe Operasyon Planı"na ilişkin, "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Twitter hesabından, MHP'nin Pençe Operasyonu'nu ön şartsız desteklediğini bildirdi.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Cumhurbaşkanlığınca Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen Salda Gölü ve çevresinde oluşturulacak Millet Bahçesi ve diğer günü birlik hizmet alanlarının projelendirme ile ihale hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlattı. Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

29 Mayıs

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, ulusal güvenliğin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi. Görüşmede çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşıldı, kararın 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın batısındaki Suriye sınırından sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında, birlik komutanlarıyla toplantı yaptı. Akar, çalışmaları gözden geçirdiklerini belirterek, "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır." dedi. Ayrıca Akar, "Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Meslekten ihraç edilen ve FETÖ elebaşına "mehdi" diyen eski hakim İlhan Karagöz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, güvenlik güçlerine teslim oldu. 28 Mayıs'ta gözaltına alınan, kitabın yazarı Abdullah Şevki ile Topçu, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularının ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, duruşma sırasında avukatın etek boyu nedeniyle tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu'yu tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Turistik Doğu Ekspresi, tarihi Ankara Garı'ndan ilk seferine uğurlandı. Turistik Doğu Ekspresi, mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu, Ankara-Kars-Ankara arasında sefere başladı.

30 Mayıs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ni açıkladı. Buna göre, hukuk fakültelerinin eğitim süresi 5 yıla çıkartılacak. Hakim savcı yardımcılığı müessesesi oluşturulacak, hakim ve savcının görev yeri kendi isteği dışında değiştirilemeyecek. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacak, hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak ayrılacak. Avukatlara yeşil pasaport verilecek. Soruşturma ve kovuşturma aşamaları için tutukluluk süreleri ayrı ayrı belirlenecek. Cezada uzlaştırmanın kapsamı genişletilecek. Avukat olabilmek için giriş sınavı getirilecek.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, "9 başlıkla açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, Türkiye ittifakının en önemli yol haritasıdır. Arkadaşlarımızın ortak görüşü, beklentilerimizin büyük çoğunluğunun karşılandığı yönünde, kalanlar da elbette süreç içerisinde olacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Pençe Harekatı'nın kapsamlı bir şekilde ele alındığı, Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla mücadelesine devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen kurula, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da üye olarak atandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu eski albay Uğur Kapan 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapse mahkum edildi.

31 Mayıs

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda, Yargı Reformu Stratejisinde yer alan düzenlemelere ilişkin kanunların gecikmeden çıkarılacağını, idarenin gereken tüm tedbirleri çok hızlı bir şekilde alacağını bildirdi. Belgenin Türkiye'nin AB üyelik sürecine olumlu katkı sağlayacağını dile getiren Gül, "Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceğiz, 2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak." diye konuştu.

Gül, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine ilişkin, "Periyodik olarak mahkeme kararları ve bakanlığın usulün gerektirdiği şekilde izinleri olabilecektir. Bayram da dahil olmak üzere bir terör hükümlüsüne nasıl muamele ediliyorsa hukuk çerçevesinde bu hususlar değerlendirilecektir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili, "Sarayda sahneye konulan bu komediye alkış tutarak dekor olan yargıçların, baroların ne yaptıklarını, neye hizmet ettiklerini anlamak mümkün değildir." dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararname ile Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de arasında bulunduğu 20 ilin başsavcısı değişti. Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.