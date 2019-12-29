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Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor?
6 saat önce
Türkiye'de 2019 nasıl geçti?
Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor? İstanbul halkına sorduk.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:39
Son Dakika 80 milyon lira büyük ikramiye çekilişinde son hazırlıklar yapıldı Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi Yerli arabanın bataryası 60 liraya dolacak, 500 km yol gidilebilecek Avustralya'da VAR konuşmaları yayınlandı!