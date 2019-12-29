Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor?

6 saat önce

Türkiye'de 2019 nasıl geçti?

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Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor? İstanbul halkına sorduk.View on euronews

Türkiye'de 2019 nasıl geçti? Sokaktaki vatandaş 2020'den ne bekliyor?

İstanbul, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:39 
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