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Türkiye'de 2020 asgari ücreti ne olacak?: Maaş nasıl hesaplanıyor?
6 saat önce
Türkiye'de 2020 asgari ücreti ne olacak?: Maaş nasıl hesaplanıyor?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.
Türkiye'de 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:40
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