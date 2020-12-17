Türkiye'de 2020 böyle geçti (12) - Son Dakika

Türkiye'de 2020'nin Aralık ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, aralık ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 ARALIK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'de 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak ilk hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

ÖSYM, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

2 ARALIK

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın bir televizyon kanalındaki sözleri üzerine bazı sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Akar, "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus." ifadelerini kullandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise "Silahlı Kuvvetler için 'satılmıştır' ifadesi hiç hoş olmadı, çok yanlış. İnanıyorum ki hukuk gereğini yerine getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

3 ARALIK

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda video mesajla seslendi. Erdoğan, bu zorlu dönemi aşabilmenin anahtarının, uluslararası iş birliği ve küresel dayanışma olduğunu vurguladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 20 kilometre derinliğindeki depremde can ve mal kaybı olmadı.

Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlarından Nevzat Ayaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

4 ARALIK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada "Macron ile Fransa çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde bu akşam 21.00'de başlayarak 7 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kovid-19 tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı.

5 ARALIK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

6 ARALIK

Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'a veda etti. Tiyatrocu Asaf Çiğiltepe öncülüğünde 6 Aralık 1963'te kurulan Ankara Sanat Tiyatrosu, Ihlamur Sokak'ta yarım asrı aşkın süredir seyirciyle buluştuğu tarihi salondan maddi imkansızlıklar nedeniyle ayrıldı.

7 ARALIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz Çalıştayı"na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur. Bu konuda Türkiye, 2003'ten beri Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Kovid-19'dan günlük vefat edenlerin sayısı ilk defa 200'lü sayıya ulaştı. Son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tanısı konulan kişilerle yakın temaslıların karantina süresi 10 gün olarak güncellendi.

8 ARALIK

Milli tekvandocu Gamze Özdemir kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında hayatını kaybetti.

Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, binanın yapı ruhsatının alındığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar olan dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan 31 kişi hakkında, 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

9 ARALIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Koca, "Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır." dedi.

10 ARALIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tören alanına gelmesinin ardından kutlamalar, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir." ifadelerini kullandı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar da imzalandı.

11 ARALIK

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 26,98, Terkos'ta yüzde 22,82, Sazlıdere'de yüzde 5,54, Alibeyköy'de yüzde 28,54, Büyükçekmece'de yüzde 16,07, Ömerli'de yüzde 22,64, Darlık'ta yüzde 51,39 olarak ölçüldü.

Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yurt genelinde cuma namazında yağmur duası yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığınca, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okunarak, yağmur duası gerçekleştirildi.

12 ARALIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. İsale hattının açılışını yaptıkları Gaziantep'in 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ içme suyu projesinin ülkenin ikinci büyük içme suyu projesi olduğunu dile getiren Erdoğan, projesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesine, inşası Devlet Su İşlerine ait olan eserin, Fırat'ın kollarından biri olan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e naklettiğini bildirdi.

CHP yönetimi, bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş hakkında disiplin soruşturması başlattı.

13 ARALIK

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye'ye geri getirildi. Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, uzmanlarca M.S. 3. yüzyıla tarihlendirilen Kybele, on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den ana vatanına ulaştı.

14 ARALIK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri ve destekleri açıkladı.

Erdoğan, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi. Esnafı da kapsayan bazı kesimlere 3 ay boyunca 1000'er lira hibe verileceğini açıkladı.

Erdoğan, 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini bildirdi.

İzmir'in Menderes ilçesinde hafif ticari araç sele kapıldı. Araçta bulunan 5 kişiden 2'si kayboldu. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler sabah saatlerinde 2 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

15 ARALIK

Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi hayatını kaybetti.

16 ARALIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2'nci Kesim Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin, "Asıl amaç ülkemizin savunma sanayinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir." dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 397 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 718 kişinin testi pozitif çıktı, 240 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. Uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti, aktif hasta sayısı uzun bir aradan sonra düştü.

Eski bakanlardan Ömer Atila Sav tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) kurucu üyeliği, 20. Dönem Hatay Milletvekilliği, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan Sav, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı görevlerini yürüttü.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmeyi başaran 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.