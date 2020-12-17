Türkiye'de 2020 böyle geçti (2) - Son Dakika

Şubat ayına, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca yapılan saldırılar, Kovid-19 salgınının merkezi Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yollarına ait uçağın pistten çıkması damga vurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre şubat ayında öne çıkan başlıklar şöyle:

1 ŞUBAT

Kovid-19 salgınının merkezi konumundaki Çin'in Vuhan kentine giden askeri uçak, 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavutluk vatandaşı ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 61 kişiyi Ankara'ya getirdi.

Ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne sevk edilen ve burada gözetim altında tutulan 61 kişi, hastanede bulundukları süre içinde ayrı ayrı yapılan üç Kovid-19 testinin de "negatif" çıkmasının ardından taburcu edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulundu.

3 ŞUBAT

Resmi ziyaret için Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin, "Failinin burada (Ukrayna) olduğuna dair elimizdeki istihbari bilgileri ve dosyaları takdim ettim." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 7 asker ile 1 sivilin şehit olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerin yönetildiği Harekat Merkezi'nde birlik komutanlarıyla toplandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den Türkiye'ye gelen bütün uçuşların durdurulması kararı aldıklarını açıkladı.

4 ŞUBAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Ukrayna dönüşü uçakta, "Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok. Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var." dedi.

Erdoğan, "Operasyonların bunlara (Esed rejimi) ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız, aynı kararlılıkla buna devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, İdlib'de Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.

Bingöl'den gelerek 13 Ocak'ta oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında düzenlenen 7 bin 998 operasyonda 88 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Bir gün sonra çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Her iki olayda 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, olayı soruşturmak üzere 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.

5 ŞUBAT

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yollarına ait bir uçak pistten çıktı.

175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere 183 kişinin bulunduğunu uçakta 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaptan pilot M.A, soruşturma kapsamında tutuklandı.

6 ŞUBAT

Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sadece Uzak Doğu ülkelerinden gelen değil tüm uluslararası uçuşlarla Türkiye'ye gelenlerin havaalanlarında termal kamera ile taranması uygulamasına geçildi.

İçişleri Bakanlığı, 1'i gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli ile Hakkari'de kazada şehit düşen asker için tören düzenlendi. Tören sonrası memleketlerine gönderilen cenazeler, dualarla toprağa verildi.

Adalet Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine "Avrupa Parlamentosunu ve AB kurumlarını terör örgütlerine karşı mücadelede daha duyarlı olmaya ve teröristleri konferansa değil, yüce Türk Adaleti önüne getirmeye davet ediyoruz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

7 ŞUBAT

Kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazırlanan ve yaptığı yeniliklerle medya sektörüne öncülük eden Anadolu Ajansı, sesli yayıncılığa (podcast) başladı.

Çin'den, her türlü canlı, cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerin ithalatı geçici süreyle durduruldu.

İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 3 yolcunun cenazesi, memleketlerinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

8 ŞUBAT

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili Elazığ'daki hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, 1540 orta hasarlı, 558 acil yıkılacak bina tespit edildi.

9 ŞUBAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansı'na gönderdiği mesajda, "Dünyanın gündemine sözde 'Yüzyılın Planı' adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin düzenlediği Büyük Kudüs Mitingi'nde, "Trump'un açıkladığı sözde barış planı, yüzyılımızın Haçlı zihniyetidir. Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Filistin devleti Kudüs'ten, Kudüs Filistin devleti ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor." dedi.

10 ŞUBAT

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Saldırı üzerine angajman kuralları ile meşru müdafaa çerçevesinde verilen karşılıkla 115 rejim hedefi ateş altına alındı, 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, rejim unsurlarının İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk askerine düzenlediği saldırıya karşı atılacak adımların ele alındığı toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyetin Rus heyetiyle görüşmesinde, Soçi Mutabakatı'nın açıkça ihlal edildiği belirtilerek, anlaşmanın garantörlerinden Rusya'nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin şehir merkezinde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımının tamamlandığını, 2022'de uzaya gönderilmesinin planlandığını açıkladı.

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken çıkan arbedede ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker tutuklandı.

11 ŞUBAT

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları tamamlandı.

12 ŞUBAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü. Görüşmede, İdlib'de rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edilirken, İdlib mutabakatı kapsamında, Türk askeri ve sivillerin korunması konusunda Türkiye'nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020'yi "Patara Yılı" ilan etti.

13 ŞUBAT

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada savcı, sanığın 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birliklerle alanın kontrol edileceğini belirtti.

Akar, "Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır." dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin davada, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak tanınan aile üyelerinden tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk televizyonunda programa çıkan parti üyesi Ümit Kocasakal ile eski İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

14 ŞUBAT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesinde 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü.

15 ŞUBAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde Rejimin saldırılarıyla ilgili konuşması sırasında Türkçe, "Şehitlerimiz" ifadelerini kullanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Şehidimiz demesi bizim için inandırıcı şeyler değil. İnandırıcı olmadığı gibi, güya bizim hakkımızı teslim ediyor. Tamam da Jeffrey'nin hakkımızı teslim etmesinden öte, burada bizim Sayın Trump'ın hakkımızı teslim etmesi çok önemli. Yani Sayın Trump da eğer bizim hakkımızı teslim edecekse bu konuda hakikaten kararlı bir duruş ortaya koyacaksa onun bir anlamı olur." dedi.

16 ŞUBAT

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu. Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihlerinde 37 ilde düzenlenen operasyonlarda 450 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

18 ŞUBAT

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 6 yıl önce 17 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Volkan için Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan güvenlik güçlerine teslim olan çocuklarıyla kucaklaştı.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Ancak Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

19 ŞUBAT

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bin 585 binanın ağır, 6 bin 195 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil." açıklaması yaptı.

HSK, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

20 ŞUBAT

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlara yapılan hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

21 ŞUBAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, rejimin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugün itibarıyla 11 bin 27 kişinin pasaportunda bulunan idari tedbir kararının kaldırıldığı bildirildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'da yeni tip koronavirüsün görülmesinin ardından dün geceden itibaren, bu ülkeden Türkiye'ye gelen bütün yolcuların pasaport kontrolünden önce sağlık personelinin kontrolünden geçirildiğini ve hastalık belirtisi olanların sınırdan içeri alınmadığını bildirdi.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

"Örgüt üyeliği" suçundan tutuklu yargılanan sanık Ömer Faruk Kavurmacı 8 yıl 9 ay, tutuksuz sanık olan babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın dosyası ayrıldı. Hükmün kesinleşmesiyle birlikte, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 12 şirket üzerindeki ortaklık paylarına el konulmasına karar verildi.

22 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılışını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Akar ve Şoygu, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

23 ŞUBAT

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem Van ve çevre illerde can ve mal kaybına neden oldu. Depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

İran'daki yeni tip koronavirüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelgeyle İran ile Türkiye arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı, İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye girişlere ise saat 20.00'den itibaren izin verilmedi.

Türkiye'deki uluslararası havalimanlarına gelen vatandaşların ve yabancı uyruklu yolcuların son 15 günde Çin ve İran'a seyahat edip etmediklerinin kontrol edilmesine, Türkiye'den İran'a gitmek isteyen İran vatandaşlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmamasına karar verildi.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongresinde Eş Genel Başkanlığına Pervin Buldan ve Mithat Sancar seçildi.

24 ŞUBAT

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuştu.

Kocaeli'nden gelerek Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Birlik ailesinin 5 yıl önce örgüte kaçan oğulları Veysi Birlik, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, FETÖ'nün hücre yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Şubat tarihli duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa ise "dosyalarının ayrılması" kararı verdiği hükümle ilgili gerekçesini hazırlayıp, taraflara sundu.

25 ŞUBAT

İran'da yaşayan 132 Türk vatandaşı THY uçağı ile düzenlenen özel seferle Ankara'ya getirilerek Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının sağlık durumuna ilişkin, "Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarından hazırlanan slayt gösterimi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

26 ŞUBAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'den Patriot alımı konusunda, "Biz teklifimizi yaptık, eğer bize gönderecekseniz, biz sizden de Patriot alabiliriz dedik. Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir Patriot yok. Ellerinde böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.

27 ŞUBAT

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, İdlib'deki operasyonlarda 17 günde 1709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulumuzun önerileri, alınan stratejik karar ve güçlü uzman kadrosuyla şu anda ülkede koronavirüs hastasına rastlanmadı." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bugünden itibaren Türkiye'den umre çıkışları durduruldu. Bugünden itibaren umre amaçlı seyahate de izin verilmeyecek.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 2 aile, güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evlatlarına kavuştu.

Terör örgütünden kaçan Halise Aptekin ve Mehmet Emin Alkan, güvenlik güçlerine teslim oldu.

28 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider en kısa sürede yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik toplantısında, namlusunu Türk askerlerine doğrultan gayrimeşru Suriye rejimine misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla da bir araya geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, rejim güçleri tarafından İdlib'de düzenlenen saldırı nedeniyle TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'de Türk askerine yönelik hava saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bilgi aldığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin, hükümetin alacağı siyasi ve askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracağını ve destekçisi olacağını belirterek, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İdlib'deki saldırıyı protesto etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etti.

Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından 56 rejim unsurunu etkisiz hale getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, sığınmacıların Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından çok sayıda sığınmacı, aileleri ile birlikte sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminallerine akın etti.

İzmir'de de sığınmacı hareketliliği arttı. Dün geceden bu yana Yunan adalarına geçmek isteyen sığınmacılar, Ege'deki sahil bölgelerine hareket etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 100 yataklı 4 ayrı sahra hastanesi kurulmaya başlandı.

29 ŞUBAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda, aylar önce sığınmacılar konusunda Türkiye'ye yeterli desteğin verilmemesi durumunda sınır kapılarını açmak zorunda kalacaklarını söylediklerini hatırlatarak, "Rahatsız oldular, inanmadılar bizim bu söylediklerimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık, şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu, kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün 25-30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." dedi.

Yunanistan sınır polisinin biber gazıyla müdahalesinde yaralanan sığınmacılar hastaneye kaldırıldı. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren sığınmacılara Yunan güvenlik güçleri zaman zaman biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden ayrılan sığınmacı sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu açıkladı.