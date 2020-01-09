Türkiye'de 2020 ilk çeyrek ihracat beklenti endeksi geçen yıla oranla düştü, ithalat ise arttı

Türkiye'de İhracat Beklenti Endeksi, 2020 yılı 1. çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 3,1 puan azaldı. İthalat Beklenti Endeksi ise geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 11,2 puan arttı.



Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre İhracat Beklenti Endeksi, 2020 yılı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 5,0 puan arttı ancak geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 3,1 puan azaldı. 2019 yılı 4. çeyrekte 108,9 olan endeks, 2020 yılı 1. çeyrekte 113,9 oldu. Endeks, 2019'un illk çeyreğinde ise 117 olmuştu.