Türkiye'de 2020 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimler belli oldu - Son Dakika

Türkiye'de 2020 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimler belli oldu

29.12.2020 15:32
Türkiye'de 2020 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimler belli oldu, System.String[]

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimleri açıkladı. Listenin başında 3 milyon 28 bin 981 haberle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Listenin ikinci sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü sırada ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimleri açıkladı.

ERDOĞAN'I, FAHRETTİN KOCA VE SÜLEYMAN SOYLU TAKİP ETTİ

20 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 3 milyon 28 bin 981 haberle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor. İkinci sırada 820 bin 908 haberle koronavirüsle mücadelede bu yıla damga vuran isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; üçüncü sırada da 358 bin 216 haberle sene boyunca meydana gelen afet, deprem vb. olaylar vasıtasıyla sıklıkla ekranlarda gördüğümüz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yer aldı.

KILIÇDAROĞLU, BAKANLARDAN SONRA 4. SIRADA KENDİNE YER BULDU

Habermetre'nin açıkladığı raporda; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 281 bin 686 habere konu olarak 4. sırada. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak Bakan Koca ve Bakan Soylu'dan sonra gelmesi ise listenin dikkat çeken detayı oldu.

AĞIRLIKLI OLARAK BAKANLAR KONUŞULDU

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, korona mücadelesinde eğitim öğretim hayatının sekteye uğraması ile sık sık öğrenci ve velileri bilgilendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 5. sırada yer aldı. Selçuk, 2020 yılında toplamda 233 bin 238 habere konu oldu. 2020 yılında en çok habere konu olan siyasi isimleri listesinin 6. sırasında 213 bin 737 haber ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; 7. sırasında ise 213 bin 607 haber ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendine yer buldu.

İLK ONDA YER ALAN TEK BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU OLDU

Listenin 8. sırasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sene boyunca toplam 213 bin 275 habere konu oldu. İmamoğlu, listenin ilk 10'unda yer alan tek belediye başkanı oldu.

9. SIRADA, İSTİFASIYLA GÜNDEM OLAN BERAT ALBAYRAK VAR

Habermetre'nin listesine göre Instagram üzerinden yaptığı istifasıyla gündem olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer aldı. Albayrak ile ilgili 211 bin 83 haber yapıldı.

MHP LİDERİ, LİSTENİN 10. SIRASINDA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2020'nin en çok habere konu olan siyasi isimleri listesinin 10. sırasında bulunuyor. Bahçeli ile ilgili yıl boyunca 199 bin 170 haber yapıldı.

Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, 2020 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimleri açıkladığı liste şu şekilde:

  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  6. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  7. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  8. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  9. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  10. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  11. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  13. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  14. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
  15. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
  16. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  17. İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  18. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  19. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
Türkiye'de 2020 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimler belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'de 2020 yılında en çok haber konusu olan siyasi isimler belli oldu - Son Dakika


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