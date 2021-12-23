Türkiye'de 2021 böyle geçti: Ağustos - Son Dakika

Türkiye'de 2021'in ağustos ayında, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki farklı illerde çıkan orman yangınları, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi ile Afganistan'daki gelişmeler gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ağustos ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 AĞUSTOS

Van'ın Başkale ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle 6 ev yıkıldı, 30 evde hasar oluştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da başlayıp Gülnar ilçesine de sıçrayan orman yangını ile Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ve Kemer ilçelerinde devam eden orman yangınları söndürüldü. Manavgat ilçesindeki orman yangını, tedbir amaçlı boşaltılan mahalleyi etkisi altına aldı. Düşük nem ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçradı. Yangında mahalledeki 10 ev alevler arasında kaldı.

Marmaris ile Köyceğiz'deki orman yangınlarına havadan müdahale başladı. Marmaris'teki söndürme çalışmalarına, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da destek verdi.

Bolu'nun Göynük ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

2 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 35 ilde 129 yangının 122'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Van'ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan selde, birçok ev hasar gördü, bir ahır yıkıldı ve 105 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antalya'da kayıp olarak aranan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi ormanlık alanda gömülmüş bulundu. Gözaltına alınan şüpheli M.M.A, "canavarca hisle öldürme" suçundan tutuklandı. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 Ağustos'ta toprağa verildi.

3 AĞUSTOS

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan orman yangını ile Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'daki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

4 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Kararlara göre, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay general ve amiralliğe yükseltildi, 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süreyle uzatıldı. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını, Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Yangın nedeniyle Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakıldı, personel tahliye edildi.

5 AĞUSTOS

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

6 AĞUSTOS

Görevden affını isteyen Ziya Selçuk'un yerine, Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer atandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle önlem amaçlı tahliye edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan, kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle de gündeme gelen Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

7 AĞUSTOS

Sinop'ta fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, bir evin çatısı uçtu.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 66 kişi tespit edildi.

8 AĞUSTOS

Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

9 AĞUSTOS

Hayvan Hakları Federasyonunca (HAYTAP) orman yangınından etkilenen hayvanlar için Antalya'nın Manavgat ilçesinde kurulan Sahra Hastanesi'nde 350 hayvan sağlığına kavuşturuldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesindeki operasyonda, 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

10 AĞUSTOS

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 78'i yakalandı. "Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'da 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ile Bozkurt'ta etkili olan sağanak, su baskınları ve taşkınlara yol açtı. Yağış nedeniyle ilçe merkezindeki mazgallar taştı, iş yerlerini ve zemin katları su bastı. Sanayi sitesi de yağıştan etkilendi. Su altında kalan bazı dükkanlardaki makine ve malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 2 otomobil toprak altında kaldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sağanağın taşkınlara neden olması sonucu, bazı ev ve iş yerleriyle ahırları su bastı. Yağışın etkisini arttırmasıyla Türkören ve Geçit mahallelerinden geçen Söğütlü Çayı taştı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

11 AĞUSTOS

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Bartın'ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 300 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi, Abidinpaşa ilçesinde bazı vatandaşlar yurda yerleştirildi.

Bartın'ın Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı kentte, küçük çapta heyelanlar da meydana geldi. Sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalanlar ile evlerinde mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel nedeniyle Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Yaşanan taşkın sonrasında ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Azdavay ilçesinde ise sel nedeniyle kara yolu kapandı. Yolda kalan araçların içinde mahsur kalan sürücüler AFAD ekiplerince kurtarıldı. Bozkurt ilçesinde UMKE tarafından, bir caminin içine sahra hastanesi kuruldu.

Karabük'te de kuvvetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyündeki Arnavut Köprüsü'nün çökmesi nedeniyle Ovaşeyhler, Karataş, Hacışaban ve Akçakese köylerinin yolları ulaşıma kapandı.

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a "nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan zanlı Y.G, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı, olayın diğer şüphelisi M.A. da tutuklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri imzalandı. Kamu işçilerinin taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltildi. Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı.

12 AĞUSTOS

Kastamonu'nun selden etkilenen Bozkurt ilçesinde su seviyesinin yüksek olduğu noktalardaki vatandaşlar botlarla tahliye edildi. İlçedeki sel felaketinde bir bina tamamen yıkıldı, bazı binalarda kısmen hasar oluştu. Yıkılma tehlikesi bulunan iki bina, görevlilerce tahliye edildi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen çayın üzerindeki köprü çöktü.

13 AĞUSTOS

Yangın ve sel afetlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

14 AĞUSTOS

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğünce Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 5 Rus ve 3 Türk mürettebat hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı tarım arazileri hasar gördü.

Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

15 AĞUSTOS

Antalya'nın Akseki ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı. 18 bin 847'nin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini bildirdi. AFAD, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da kayıp ihbarı sayısının 47 olduğunu açıkladı.

16 AĞUSTOS

Sağlık Bakanlığınca 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Bu kapsamda, Türk Hava Yollarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türk vatandaşlarını getiren uçağı İstanbul'a geldi.

17 AĞUSTOS

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. İstanbul'da gözaltına alındı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

18 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız." dedi. Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek." bilgisini paylaştı. Bakan Akar, Mehmetçiğin güvenliği için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen aralarında eski generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri'nin de arasında bulunduğu 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararını infaz savcılığına gönderdi.

19 AĞUSTOS

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yanan ormanlarımız Anayasamızın 169'uncu maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka bir amaç için kullanılmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki havaalanına yönelik herhangi saldırı ve müdahalenin olmadığını belirterek "TSK unsurlarının diğer ülke unsurlarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda havaalanına uçaklar emniyetli bir şekilde inip kalkmaya başladı. Son iki günde 64 uçuş yapıldı." dedi.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı verildi. Emekli generaller Çetin Doğan ile Çevik Bir gözaltına alındı.

20 AĞUSTOS

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen hükümlülerden dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ile emekli Tuğgeneral İdris Koralp infaz bürosundaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Delta varyantının Türkiye'de yüzde 90'ı geçtiğini açıkladı.

AFAD, Batı Karadeniz'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısının, 70'i Kastamonu, 10'u Sinop, 1'i Bartın'da olmak üzere 81'e yükseldiğini bildirdi.

21 AĞUSTOS

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı.

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 379'u daha Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

23 AĞUSTOS

Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

24 AĞUSTOS

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 90 milyon dozu geçti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.

25 AĞUSTOS

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiralin görev yeri değişti. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapıldı. Yüksek Askeri Şura'da orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

26 AĞUSTOS

Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın başkanlığındaki Zafer Partisinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına sunuldu.

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

27 AĞUSTOS

Milli Savunma Bakanlığı, 20 yıl boyunca Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını açıkladı.

28 AĞUSTOS

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'dan Türk askerinin tahliyesine ilişkin, "Tacikistan ve Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla süratle Kabil-İslamabad arasında hava köprüsü kurulmuştur. 8 uçak ve 2 helikopterle gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla personelimiz ve vatandaşımız 48 saatten az bir sürede Kabil'den tahliye edilmiştir." dedi.

30 AĞUSTOS

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve tüm kuvvet komutanlıklarını bir araya toplayan Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldı.

31 AĞUSTOS

Ortaoyuncular adlı tiyatro topluluğunun kurucusu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, 70 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Kel Hasan Efendi'den bugüne gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralan 70 yaşındaki oyuncu, damarlarıyla ilgili geçirdiği operasyonun ardından, sağlık sorunları nedeniyle 1 Temmuz'da hastaneye kaldırılarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi görmeye başlamıştı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderildi. Buna göre, aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını kullanma sırasında istenilecek PCR negatif testi 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.