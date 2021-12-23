Türkiye'de 2021 böyle geçti: Ekim - Son Dakika

Türkiye'de 2021'in Ekim ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi, Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvurularının alınmaya başlaması ve Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış töreni, gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ekim ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 EKİM

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev süresini 12 yılla sınırlandıran, Danıştay ve Yargıtay üyelerinin görev sürelerini sona erdiren ve Danıştay Başkanlar Kurulu kararlarının kesin olmasını düzenleyen kanun hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olmadıklarına ve iptal taleplerinin reddine karar verdi.

MİT ve TSK'nın Kandil'e yönelik ortak operasyonunda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

2 EKİM

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri katıldı. Asiltürk'ün cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

3 EKİM

Bartın'da midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Türkiye'de 348 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

4 EKİM

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar tarafından Nautical Geo araştırma gemisi, izinsiz girdiği Türk kıta sahanlığının dışına çıkarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.

5 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, salgına karşı tedbirlerin alınarak, üniversitelerde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ iltisak ve irtibatı nedeniyle 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225, yakıt ikmali yapmak için ilk kez İstanbul Havalimanı'na indi. Dünyanın en büyük kargo uçağı, yaklaşık iki saat süren yakıt ikmalinin ardından Avusturya'nın Linz şehrine gitmek için yeniden havalandı.

6 EKİM

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2012'de Hakkari Dağlıca'da 8 askerin şehit edildiği saldırıya katılanlar arasında yer alan PKK'lı terörist Özcan Yıldız'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına başlandı.

7 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

8 EKİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 405 kilo 600 gram, İstanbul'da bir tıra düzenlenen operasyonda 88 kilo 900 gram, Gaziantep'te ise 87 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanmasına başlandı.

9 EKİM

Türkiye'de 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,75 olarak kayıtlara geçti.

10 EKİM

İçişleri Bakanlığı, ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların, e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

11 EKİM

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 öğrenci öldü, 5 öğrenci yaralandı. Kazayla ilgili gözaltına alınan servis minibüsünün şoförü tutuklandı.

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında, 130 kişiyi mağdur ettikleri gerekçesiyle 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan yeni iddianame, gönderildiği ağır ceza mahkemesince kabul edildi.

Alaattin Çakıcı'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlamalarıyla yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

12 EKİM

İçişleri Bakanlığınca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 28 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen 20 suç örgütü üyesi 235 şüphelinin yakalanması amacıyla "Çekirge" adı verilen operasyon başlatıldı.

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

13 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlandıklarını belirterek, koronavirüs geçirmemiş ve iki doz aşı yaptırmış 18-59 yaş arasındakileri, üçüncü doz aşıları için TURKOVAC gönüllüsü olmaya davet etti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı.

14 EKİM

Milli Savunma Bakanlığı, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

15 EKİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Türkiye'de 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

16 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, veda ziyaretinde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İstanbul'daki Huber Köşkü'nde görüştü.

Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne soruşturma kapsamında 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Peker'in "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından toplam 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

17 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turuna çıktı.

İstanbul Barosu Başkanlığına Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi.

18 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika gezisinin ilk durağı Angola'nın başkenti Luanda'da Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile görüştü. Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Eğer korkarsak, korktukça bu zulüm tüm Afrika'yı kuşatacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar (72), kalp rahatsızlığı ve akciğer kanseri nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Diplomasi muhabirliğinin önemli isimlerinden Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen ve Faz-3 çalışmaları devam eden Kovid-19 aşısı "TURKOVAC", 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış gönüllülere 3. doz olarak uygulanmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir kamuoyunda tartışılan "siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu.

Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan 73 kişinin yargılanmasına başlandı.

19 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağı Togo'da Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile görüştü. Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile de çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıyer'in Garipçe Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

20 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Nijerya'da Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü. Erdoğan, ortak basın toplantısında, "Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki birliğimizi güçlendiriyoruz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

Batı müziğinin Türkiye'deki öncülerinden kabul edilen Durul Gence kanser tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 81 yaşında hayata veda etti.

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın iddianamesinde, sanıklar için 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

21 EKİM

18 Ekim'de hayatını kaybeden gazeteci-yazar Sami Kohen'in cenazesi Neva Şalom Sinagogu'nda düzenlenen törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

22 EKİM

MİT'in Türkiye-Irak sınırından 170 kilometre uzaklıktaki Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden "Şilan Guyi" kod adlı Taybet Bilen ve beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 6 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısına ilişkin davada yargılanan Yakup Şahin, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 70 kez 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezasına çarptırdı.

-"Seksenler" dizisinde "Seyfi" karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, dizi setinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

23 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı büyükelçilerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Talimatı Dışişleri Bakanı'mıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz.' dedim." açıklamasını yaptı.

24 EKİM

Kanser tedavisi gördüğü hastanede 20 Ekim'de yaşamını yitiren 81 yaşındaki müzisyen Durul Gence, İsmet Oğultürk Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

25 EKİM

ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, diplomatların bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından millete seslenerek, "Ülkelerin kanunlarına ve nizamlarına uyulacağı, iç işlerine karşılamayacağı taahhüdüne bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin, sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını da ayrıca ifade etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptı.

28 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve ABD Savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldığı ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "siyasi cinayet" iddialarıyla ilgili soruşturma açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla verdiği dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasını istedi.

Adli Tıp Kurumu, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen eski generaller Hakkı Kılınç ve Erol Özkasnak'ın cezaevinde kalmalarına engel bir hastalıkları olmadığı yönünde rapor hazırladı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.

29 EKİM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlandı.

İstanbul'da yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışta Hasan Uçarsu'nun bestelediği, librettosunu Halit Refiğ'in aynı adlı senaryosundan Bertan Rona'nın yazdığı "Sinan" operası sergilendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adının "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirilmesini içeren "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsünün değiştirilerek "Göç İdaresi Başkanlığı" adıyla faaliyetini sürdürmesine de kararnamede yer verildi.

30 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan temasları kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya geldi.

Irak'ın kuzeyinde 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağara Mehmetçik tarafından ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, sınır içinde ve sınır ötesinde Türkiye'nin güvenliğine yönelik çalışmalarda 2011'den bu yana 102 farklı uyruktan 8 bin 585 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

"Suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla 2005'ten beri tutuklu bulunan Kürşad Yılmaz'ın, yeniden yargılanma talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi. 32 yıllık cezadan beraat eden Yılmaz, cezaevinden salıverildi.

31 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Nuvola Kongre Merkezi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi. Görüşmede iki liderin, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulunduğu, bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde, Suriye'de bulunan terör örgütlerinin Amerika'dan aldığı destek konusunda üzüntülerini ilettiğini belirterek, "Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarına ilişkin talebinin de gündeme geldiğini, konuyla ilgili Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüştü.