Türkiye'de 2021 böyle geçti: Eylül - Son Dakika

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesme kararı, BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer aldığı yeni Türkevi binasının törenle açılışı, Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılması istemli davada partinin savunması için ek süre talebini kabulü, eylül ayının dikkat çekici gelişmeleri oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, eylül ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 EYLÜL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin "Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler." bilgisini verdi.

2 EYLÜL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 yaş üstündekilere olduğu gibi 12 yaş üstüne de Kovid-19 aşısının tercihe bağlı yapılabileceğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, partinin savunma için ek süre talebini kabul etti.

3 EYLÜL

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek üzere gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle 1 milyon 950 bin lira idari para cezası kesti.

5 EYLÜL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendiğini, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 455, 2021 başından itibaren ise 1865 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

6 EYLÜL

Ülke genelinde, tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki 18 milyon dolayındaki öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen 1,5 yılın ardından tam zamanlı yüz yüze eğitime başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Kovid-19 aşısını yaptırmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu başladı.

7 EYLÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın işletilmesine ilişkin, "Biz işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk fakat geldiğimiz noktada, o olumlu gelişmeler bizim açımızdan henüz yok ve biz olumlu yaklaşımımızı koruduk, koruyoruz." ifadesini kullandı.

8 EYLÜL

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

9 EYLÜL

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Kovid-19'a karşı aşılamada toplam doz sayısı 100 milyonu aştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumunda, Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılmasını değerlendirirken "Bu çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Bu olay, kimlerle ve nelerle uğraştığımızı açıkça göstermektedir. Şiddetle reddediyor, şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

10 EYLÜL

Sağlık Bakanı Koca, belirtisiz Kovid-19 vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda PCR testi yapılacağını, okullarda yapılacak testler öncesinde velilerin bilgilendirilip onaylarının isteneceğini duyurdu.

Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 83 oldu.

11 EYLÜL

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırıda Piyade Uzman çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir şehit oldu, 3 asker yaralandı. Yaralı askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı, tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de bulunduğu 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine bildirdi.

12 EYLÜL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki selde 82 vatandaşın yaşamını yitirdiğini, 15 kişinin ise arama kurtarma çalışmalarının 459 personelle havadan, karadan ve denizden devam ettiğini kaydetti.

13 EYLÜL

MİT ve TSK'nin operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu "Cevher" kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

14 EYLÜL

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türk Hava Kurumu ve bağlı şirketlerinde denetim yaparak bir rapor hazırladı. Raporda THK Genel Başkanlığı envanterindeki 21 yangın söndürme uçağından 15'inin gayrifaal durumda olduğu belirtildi. Bakıma ihtiyacı bulunan 6 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağının dış yüzeyine korozyona karşı AD uygulaması yapılması gerektiği, 2 uçak için toplam 2 milyon 194 bin dolar tutarında malzemeye ihtiyaç olduğu kaydedildi.

15 EYLÜL

Sağlık Bakanlığınca "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 536 oldu.

16 EYLÜL

Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen, içerisinde insan kemik kalıntıları ile ziynet eşyalarının yer aldığı lahit mezar bulundu.

17 EYLÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş'ı yeniden atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kars'taki Ani Örenyeri'nde yapılan kazılarda Selçuklulara ait Anadolu'daki ilk mezarlar olduğu tahmin edilen "kümbet", "oda mezarlar" ve "sanduka tipli" mezarlar bulundu.

Jandarma, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1006 sikke ile 137 obje ele geçirdi. Eserleri elinde bulunduran Y.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nitelikli yatırımcı ve iş gücünü Türkiye'ye çekmek amacıyla hazırlanan ve Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlayan "Turkuaz Kart" uygulamasını başlattıklarını, kartın ilkini iş insanı Steven Young'a teslim ettiklerini bildirdi.

18 EYLÜL

Memleket Partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi. İnce, Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda oy kullanan 750 delegenin oyunu alarak Genel Başkan oldu.

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına Kovid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi. Yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

19 EYLÜL

Ankara Barosu Başkanlığının Bilkent Odeon Gösteri Merkezi'ndeki seçimleri sonucunda, 6 bin 969 oy alan "Demokratik Sol Avukatlar Grubu"nun adayı Erinç Sağkan Ankara Barosu Başkanlığına yeniden seçildi.

Troya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü'ne layık görüldü.

20 EYLÜL

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansındaki konuşmasında "Kovid-19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur." dedi.

BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Erdoğan törende "Türkevi binamız, Birleşmiş Milletler'e, çok taraflılığa, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür. Büyüyen, gelişen ve güçlenen Türkiye'nin diplomatik ağırlığının ve vizyonunun yeni bir nişanesini işte burada yükselttik." dedi.

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Ankara'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 73 yaşında hayata veda etti.

Sağlık Bakanlığının Günlük Koronavirüs Tablosu güncellendi. İl bazında ilk doz yerine, en az iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranları paylaşılmaya başlandı.

21 EYLÜL

BM'nin 76. Genel Kurul görüşmelerinde katılımcılara hitap eden Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nı, atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanı çerçevesinde, ekim ayında TBMM'nin onayına sunmayı planladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de tüm dünyanın gözlerinin önünde yüz binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin yerlerinden edilmesine neden olan insani dramın 10'uncu yılının geride bırakıldığına dikkati çekerek "Uluslararası toplum bir 10 yıl daha Suriye krizinin devam etmesine izin veremez" dedi.

22 EYLÜL

2019 "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri"nin sahiplerinden mimar Prof. Dr. Doğan Kuban, Beykoz'daki evinde 95 yaşında hayatını kaybetti.

23 EYLÜL

MSB, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca, "bebeklere yanlış aşılar yapıldığı"nı iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldı.

24 EYLÜL

Aydın'ın Didim ilçesindeki antik kent Miletos'ta yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 400 yıl öncesine ait, dönemin sosyal yapısına göre orta statüdeki insanların kullandığı düşünülen iki konuta ulaşıldı.

25 EYLÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'ni (TEKNOFEST) gelecek yıldan itibaren uluslararası bir marka haline getireceklerini bildirerek, "Can Azerbaycan'dan başlayarak dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz." dedi.

Düzce'nin lezzeti ve kıvamıyla rağbet gören "kestane balı" coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi.

26 EYLÜL

Türkiye Değişim Partisinin (TDP) 1. Olağan Kurultayı'nda Mustafa Sarıgül kullanılan 635 oyun tamamını alarak genel başkanlığa seçildi.

27 EYLÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına Ocak 2022'de doktora sonrası araştırma bursu programı başlatacaklarını, programda yer alacak öğrencilerin Sancar tarafından seçileceğini ve kendi laboratuvarında onlarla çalışacağını duyurdu.

28 EYLÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen "Küresel Kovid-19 Zirvesi"ne gönderdiği video mesajda, "Kırılgan ve dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi, hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir." dedi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi "Haydar Varto" kod adlı Engin Karaaslan, bulunduğu araca MİT tarafından düzenlenen SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezince (MAFAM) hazırlanan proje kapsamında Türkiye'nin en doğusundaki İran sınırında bulunan 80 bin antipersonel mayınının temizlenmesine başlandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin Kovid-19 aşısı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

29 EYLÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi kentindeki Rusya Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Erdoğan "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı." ifadesini kullandı.

MSB, SOLOTÜRK'ün Avrupa kıtasının en yüksek yanardağı olan İtalya'daki Etna üzerinden uçuş görüntülerini paylaştı.

30 EYLÜL

İklim değişikliği tehdidi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde yer aldı. Bildiride "İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilerek Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yönetmenliğini Müslim Şahin'in, yapımcılığını Halit Arabacı'nın üstlendiği, Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen Ali'nin hikayesini anlatan "Muallim" filmi, Buenos Aires Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.