Türkiye'de 2021 böyle geçti: Haziran - Son Dakika

Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açması bu yılın haziran ayında gündemin öne çıkan gelişmelerinden oldu.

Türkiye'de 2021 Haziran ayında gerçekleşen önemli olaylar şöyle:

1 HAZİRAN

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçildi.

Türkiye'de 50 yaş ve üzerindekilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı TRT ortak yayınında "Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu." dedi. 128 madde üzerinde yeni anayasa çalışmasını yapacaklarını belirten Erdoğan, "Bu çalışmayı da Devlet Bey'in bana göndermiş olduğu kendi çalışmaları ile de ayrıca mezcedeceğiz ve birlikte yapacağımız bu çalışma, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın ortak çalışması olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in, "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi olayına karıştığı" iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

2 HAZİRAN

AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin çalışmasını MHP'ye sundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesine ilişkin iddialara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ifade verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Atilla Peker adli kontrolle serbest kaldı.

3 HAZİRAN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldıran "suikast timi"ndeki 37 sanıktan 30'u, nitelikli yağma suçundan yargılandıkları davada 18 kez 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde, "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı." müjdesini verdi. Erdoğan, Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı.

"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

6 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır'ın, MİT tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

7 HAZİRAN

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianamesinde, 451 partili hakkında siyasi yasak istendi. Ayrıca, partinin banka hesabına tedbir konulması talep edildi.

8 HAZİRAN

HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde yeniden açılan davada ilk inceleme için raportör görevlendirildi.

Müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde eş zamanlı "Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği" başlatıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin dava dosyasından ayrılan başka bir davada firari sanık Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verdikleri iddiasıyla kamu davası açıldı.

10 HAZİRAN

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun "Öğrenci Andı" kararının gerekçesi tamamlandı. Gerekçede, yönetmelik değişikliğiyle Öğrenci Andı'nın sadece okutulması uygulamasından vazgeçildiğine işaret edildi. Okul kitaplarında Öğrenci Andı'na yer verilmesi kuralının halen yürürlükte olduğu kaydedilen gerekçede, Öğrenci Andı'nın, eğitim ve öğretim yönetimi ve materyali olarak kullanılmaya devam edildiği vurgulandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

11 HAZİRAN

NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet Libya'ya gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırıyı düzenleyen zanlı H.A. (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen T.K. tutuklandı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında karar açıklandı. Mahkeme, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de aralarında bulunduğu 6 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

12 HAZİRAN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 4 günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 14 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı.

13 HAZİRAN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Erdoğan, Brüksel'e hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacakları görüşmeye ilişkin, "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu.

Kovid-19 aşısı olmak isteyen 40 yaş ve üstü vatandaşlara aşı randevusu verilmeye başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de 14 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri vurdu.

14 HAZİRAN

NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma hususunda mutabık kaldık." dedi.

Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında en yüksek günlük doza ulaşıldı. Son 24 saatte 781 bin 351 kişi aşı yaptırdı.

15 HAZİRAN

SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlara Kovid-19 aşı randevusu verilmeye başlandı.

Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

16 HAZİRAN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'ne ilişkin Azerbaycan Meclis Binası'nda yaptığı konuşmada, "Bu zaferden kimse rahatsız olmasın çünkü bu yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin, nobranlığın değil zarafetin, savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir." dedi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasına ilişkin yeniden yargılanan 4 sanıktan Soma Kömürleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, 2 maden mühendisi 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz Planı davasında, Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararını bozdu.

Mersin Valiliği, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokainin Ekvador'dan gelen gemide ve muz yüklü konteynerde bulunduğunu bildirdi.

17 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın yurt içindeki terörist sayısının 250'nin altına indiğini söyledi.

Balıkesir ve Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 121 sığınmacı karaya çıkarıldı.

18 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, "Antalya Diplomasi Forumu"ndaki konuşmasında, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında e-Okul'dan erişime açıldı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 40 milyonu aştı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde 150 kilogram daha kokainin bulunmasıyla operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kilograma yükseldi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan iddianame hazırlandı.

19 HAZİRAN

Kırmızı kategoride aranırken yaralı olarak yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından Fırat Şişman, örgütün eylemlerle başarıya ulaşamayacağını belirterek, tüm teröristlere teslim olmaları çağrısında bulundu.

20 HAZİRAN

Kovid-19 aşısı olmak isteyen 30 yaş ve üstü vatandaşlara aşı randevusu verilmeye başlandı.

21 HAZİRAN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını, müzikle ilgili sınırlamanın gece yarısına çekileceğini, şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların sona ereceğini, kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianamenin oy birliğiyle kabulüne karar verdi. HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmedildi.

22 HAZİRAN

Yerli Kovid-19 aşısının adı "TURKOVAC" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının üçüncü fazının ilk doz uygulamasına video konferans ile katılarak aşının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Kovid-19 aşısının Faz 3 çalışması için 846 bin 451 kişinin gönüllü olmak için başvurduğunu bildirdi.

Rusya'nın 2 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasının ardından ilk turist kafilesi, Antalya'ya geldi.

MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 100 sığınmacı kurtarıldı.

23 HAZİRAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

24 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 12 sanığın 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

25 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, "Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar? 'Erken seçim.' Nereden çıktı bu? Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın." diye konuştu.

İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa ederek Türkiye İşçi Partisine katıldığını açıkladı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 50 kişilik ekip, eş zamanlı operasyonlarla beyin ölümü gerçekleşen kişinin 4 organını uygun hastalara nakletti.

FETÖ'nün, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Sanıklardan, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl, Alper Karabulut aynı suçtan 12 yıl 6 ay, Rüştü Karakaya "FETÖ silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22 yıl 6 ay, Zafer Çay da aynı suçtan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Cihat Yıldız'ın dosyası ayrıldı.

27 HAZİRAN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çalışmalar sırasında bir orman işçisi yaşamını yitirdi.

28 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT'ın Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen TÜRKSAT 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada, TUSAŞ, CTECH gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun katkısıyla TÜRKSAT 6A uydusunun üretildiğini belirterek, "Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşlar yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

29 HAZİRAN

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 18 yaş ve üstü her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığını, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 25'inin artık aşılı olduğunu bildirdi.

30 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "tasarruf tedbirleri" genelgesi yayımlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının yargılandığı davada karar açıklandı. Davada 20 sanık, FETÖ üyeliği suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, 8 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırıldı.