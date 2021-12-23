Türkiye'de 2021 böyle geçti: Kasım - Son Dakika

Türkiye'de 2021'in kasım ayında, yerli inaktif Kovid-19 aşısı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı başvurusunun yapılması, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un hayatını kaybetmesi ve Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde Eren Kış-6 Operasyonu'nun başlatılması, gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kasım ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 KASIM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, "Sürdürülebilir bir ekonomi için, yeşil kalkınma için, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız." dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden yabancı turist sayısı 8,6 milyonu aştı.

2 KASIM

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sözlü ve fiziksel tacize uğradıklarını iddia eden 2 genç kızın yardım istemesi üzerine uyardığı kişilerce bıçaklanan 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi.

3 KASIM

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili, aralarında cinayet zanlısı Mehmet Altun'un da bulunduğu 22 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, ikinci doz mRNA aşısının üzerinden 6 ay süre geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar ve 60 yaş üstü kişilerin hatırlatma dozu yaptırabileceğini bildirdi.

4 KASIM

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Paris Anlaşması'nın yürürlük tarihi 10 Kasım 2021 olarak belirlendi.

5 KASIM

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen, Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame düzenlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılması istemiyle açılan davada yazılı ön savunmasını Anayasa Mahkemesine sundu.

"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de esnafı ziyareti sırasında boynuna sarılarak bir süre dinlediği şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretti. Tepkilerin ardından Türkkan, Meral Akşener'in talebi üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

6 KASIM

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi "Siper", atış testini başarıyla geçti.

7 KASIM

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi yılın 10 ayında yaklaşık 460 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı o güne kadarki en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

8 KASIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdim edileceği isimleri duyurdu.

Buna göre bilim kültür alanında Teoman Duralı, müzik alanında İdil Biret, görsel sanatlar alanında Alev Ebuzziya, sinema alanında Cüneyt Arkın, edebiyat alanında Gürbüz Azak, kaligrafi alanında Etem Çalışkan, sahaflık alanında İbrahim Manav, Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü almaya hak kazandı. "Vefa Ödülü"ne ise 1973 yılında hayatını kaybeden Türk edebiyatının usta ismi Kemal Tahir layık görüldü.

Eski istihbaratçı Enver Altaylı Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk"tan 13 yıl 4 ay, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9 KASIM

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklu yargılandığı davada, yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

10 KASIM

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

İstanbul'daki Barbaros Mahallesinde bir sitenin önünde yürüyen 28 yaşındaki Başak Cengiz, 27 yaşındaki Can Göktuğ B'nin kılıçlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan, Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar, Foça ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

11 KASIM

İstanbul'da uğradığı kılıçlı saldırı sonucu yaşamını yitiren mimar Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Danıştay, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasının engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesinin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

13 KASIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliyesinin montajının yapıldığı törende son vidayı sıktı.

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 KASIM

Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Meclis Başkanı ve Özel Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmigeçit töreninde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının, bir başka deyişle egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi ve garanti altına alınması gerekir. Aksi halde çözümün yolunu açacak şartlar, hiçbir zaman mümkün olmayacaktır." dedi.

Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili tutuklanan, şirket sahibinin de arasında olduğu 5 sanık hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

16 KASIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Erdoğan, "Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır. 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak. Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir." dedi.

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca 18 yaş ve üstü nüfusun Türkiye genelinde ve 81 ildeki iki doz aşılanma oranlarının yer aldığı "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesindeki verilere göre, ülke genelinde en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80,08'e, bir doz aşı yaptıranların oranı da yüzde 90,01'e ulaştı.

17 KASIM

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, ikindi vakti Şehzadebaşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedildi.

18 KASIM

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin karar, itirazların, Danıştay 10. Dairesinin ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca da reddedilmesiyle kesinleşti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.

19 KASIM

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü, Muhammed Kahtan ile 2 yaşındaki kızı Melek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı patlamaya ilişkin soruşturma açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca bir hafta süren incelemenin ardından hazırlanan raporda giriş kattaki dairede tüpün bağlantı noktasından sızan gazın eve dolup, kıvılcım ile buluşması sonucu patlamanın yaşandığı kaydedildi.

Tunceli'nin Mercan Dağları bölgesinde 1060 personelin katılımıyla Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu.

Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

20 KASIM

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 8 şehit ve gazinin mirasçısına, İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırıldı.

21 KASIM

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatının Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı.

22 KASIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, "Ülkemizi bunca tuzaktan, bunca badireden nasıl çıkardıysak, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız. Kurdaki yükselişi bahane ederek, hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız." diye konuştu.

Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Kovid-19 hakkında Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) doğru bilgilendirmediği gerekçesiyle Çin'e dava açan Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

23 KASIM

Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürüttükleri görev bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize, başta 3600 ek gösterge, sağlayacağımız yeni haklar şimdiden hayırlı olsun." dedi.

24 KASIM

Öğretmenler Günü, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da öğretmenleri kabul etti.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'de yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır." diye konuştu.

25 KASIM

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) yeni başkan, başkan yardımcıları ve delegelerinin belirlendiği 89. Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı. Interpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası Üyeliğine Türkiye'den Selçuk Sevgel seçildi.

26 KASIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yapılan deprem konutlarının anahtarlarını depremzede ailelere teslim etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

27 KASIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır." dedi.

29 KASIM

İstanbul'da etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Maltepe ve Pendik'teki iskelelerde bağlı bazı tekneler hasar gördü, Ambarlı Limanı'nda kuru yük gemisi iskeleye çarptı. Teleferik, Şehir Hatları, hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edilirken, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verdi. Lodos bazı illerde de etkili oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesine sundu. Başsavcı Şahin, iddianamedeki görüşlerini ve HDP'nin kapatılması talebini tekrarladı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl ile bir kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

30 KASIM

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), vergi suçları, bilişim suçları, finansal suçlar, finansal uyuşmazlıklar, sendikal uyuşmazlıklar ve kamulaştırma davalarına ilişkin 6 yeni ihtisas mahkemesi belirledi.