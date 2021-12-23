Türkiye'de 2021 böyle geçti: Nisan - Son Dakika

Türkiye'de Nisan 2021'in en önemli gelişmeleri arasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs'ta kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını içeren "tam kapanma"ya geçilmesi, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının başlatılması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelediği açıklamasına yönelik tepkiler yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, nisan ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 NİSAN

Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden merhum Muhsin Ertuğrul'un eşi, tiyatro ve opera sanatçısı Handan Uran Ertuğrul, İstanbul'da 94 yaşında vefat etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Medya Brifingi'ne katıldı. Koca, DSÖ'nün periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği brifinge DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildi.

Adana 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

2 NİSAN

Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında aşı randevusu sırasında tercih eden vatandaşlara BioNTech aşısının birinci dozu uygulanmaya başlandı.

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekmek amacıyla mavi renkle aydınlatıldı.

4 NİSAN

Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları"nın kınandığı açıklama yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

5 NİSAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüpheliye 3 gün içinde emniyete müracaat etmeleri için tebligat yapıldı.

Kilis'te bir araçta Mezozoik döneme ait olduğu değerlendirilen 170 milyon yıllık 7 fosil ve 2 doğal taş ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, bazı amirallerin açıklamasına ilişkin, "Her şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem, hem üslubu hem yöntemi hem de yol açacağı açıkça belli olan tartışmaları itibarıyla kesinlikle art niyetli bir girişimdir." dedi.

6 NİSAN

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016'da çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin öldüğü canlı bomba eylemine ilişkin davada verilen hükmün istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 328 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

7 NİSAN

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, darbe bildirisini TRT'de okutan eski yarbay Ümit Gençer ve Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü. Kazada Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (35) şehit oldu.

8 NİSAN

Türkiye'de 8 Nisan'ın Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zemininin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amaçlandı.

9 NİSAN

İzmir'de KT-1 tipi uçak, eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı, 2 pilot kurtarıldı.

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 49'u yakalandı.

10 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisince, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alınacağı, bu ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı açıklandı.

11 NİSAN

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Uluslararası Elektrokardiyoloji Derneğine başkan seçildi.

12 NİSAN

Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) ilk toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride Libya'nın doğu, batı ve güney olmak üzere tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheliden Ergun Mengi tutuklama, diğer şüpheliler de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tamamının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

13 NİSAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, ramazan ayının ilk iki haftasında "kısmi kapanma" uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Eski SHP İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün TBMM lojmanlarında 24 Haziran 1991'de öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından "tasarlayarak öldürme" suçundan yargılanan sanık Abdullah Gökalp'in beraatine hükmetti.

14 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, havadan havaya füze teknolojisine sahip ülkelerden biri olmayı başardığını, GÖKTUĞ Projesi kapsamında geliştirilen görüş içi hava-hava füzesi BOZDOĞAN'ın, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

15 NİSAN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla tüm illerin sağlık müdürlüklerine gönderilen resmi yazıyla sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı.

16 NİSAN

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 110 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli 104 amiralin "Montrö Bildirisi"ne ilişkin 7 şüpheli hakkında daha soruşturma başlattı. Soruşturmada 6 emekli amiral ile 1 emekli general ifadeye çağrıldı.

Teşvikiye Camisi, üç yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazı ile ibadete açıldı.

17 NİSAN

Akdeniz Üniversitesince, Kovid-19'a karşı koruyucu sprey formunda da kullanılabilecek ilaç ve aşı adayının geliştirildiği bildirildi.

18 NİSAN

İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı İsmail Uygur, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 57 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

19 NİSAN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19'a karşı bir yerli aşının daha klinik öncesi aşamayı tamamlayarak Faz-1 aşamasına başlayacağını açıkladı.

Kovid-19 aşılama programı kapsamında 55 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgali davasında 20 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını onadı.

20 NİSAN

Yargıtay, "Tahşiyecilere kumpas" davasında, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya FETÖ yöneticiliğinden verilen 18 yıl hapis cezasıyla aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer ile Ömer Köse'nin de bulunduğu 18 sanığın silahlı terör örgütü üyeliğinden aldığı 12'şer yıl hapis cezasını onadı.

21 NİSAN

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" olmak üzere ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık'ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin'i, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'u atadı.

22 NİSAN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'in internet sitesine iki gündür erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine şirket hakkında resen soruşturma başlattı.

CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştaya başvurdu.

Gazeteci yazar Selahattin Duman, 71 yaşında tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

23 NİSAN

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu evlere taşındı. Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları öncülüğünde 23 Nisan'a özel çevrim içi etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde iş birliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususunda mutabık kalındığı bildirildi.

Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen 111 metre uzunluğundaki, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Türk bayrağı çekildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özer'in yakalanması için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile telefonda görüştü.

24 NİSAN

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi, Türkiye'de siyasi partiler ve toplumun tüm kesimlerince kınandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mesajda, Türkler ile Ermenilerin yüzyıllarca süren ve insanlığa örnek olan birlikte yaşama kültürünün unutulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bizi bir arada tutan ne çıkardır, ne de hesaptır; bizi bir arada tutan aynı ülkeye, aynı değerlere, aynı yüksek ideallere olan samimi bağlılığımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit, özgür ve onurlu vatandaşları olmak, hepimiz için gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatları ilk şehit ettikleri yer olan Los Angeles'taki sergiyle eş zamanlı olarak Sirkeci Garı'nda Türk diplomatlar anısına "Şehit Diplomatlar Sergisi" açıldı.

25 NİSAN

Türk askerinin destan yazdığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı törenleri, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle dar kapsamlı, yurt dışından misafirler olmadan, az sayıda katılımcıyla yapıldı.

Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, biri kırmızı bültenle aranan 41 kişi yakalandı.

26 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından, Kovid-19 tebdirleri kapsamında 29 Nisan - 17 Mayıs'ta kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını da içeren "tam kapanmaya" gidileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullandığını belirtti. Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı yanlış adımdan bir an önce dönmesini umut ediyoruz. Soykırım gibi ithamlar, siyasetin konusu olamayacak kadar hassas konulardır. Tarih ilmi bir kenara bırakılarak, ülke başkanlarının, parlamentolarının bu tür konularda ahkam kesmesi, işleri içinden çıkılmaz bir hale getirmekten başka işe yaramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eyleminde 600 gün geride kaldı.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 400'ü yakalandı.

27 NİSAN

Arnavutluk'a kaçtığı belirlenen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Tiran'da kaldığı binaya baskın düzenlendi, Arnavut uyruklu 2 kişi yardım ve yataklıktan gözaltına alındı.

28 NİSAN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM eylemi nedeniyle kamu görevini usulsüz üstlenme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından iddianame hazırladı. İddianamede Gergerlioğlu'nun 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda Prof. Dr. Uğur Şahin'in görüşleri doğrultusunda, BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak belirlenmesine karar verildiğini açıkladı. Koca, Türkiye'nin 50 milyon doz Sputnik V aşısı almak için anlaşma imzaladığını da bildirdi.

29 NİSAN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar uyarınca Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasını da içeren "tam kapanma" dönemine girdi.

Bu tarihlerde üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildi, şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi oldu, anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi, tüm sınavlar ertelendi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla "Eren Cudi-Besta" ve "Eren Kazan-Oğul" operasyonlarının başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 6 kişinin tutuklanmasına karar verildi.

30 NİSAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) ile ilgili genelge yayımladı. Uygulama süreci iki yıl olarak öngörülen, amaç, hedef ve faaliyetlerin somut biçimde kaleme alındığı Eylem Planı'nın etkin şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu.