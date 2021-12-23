Türkiye'de 2021 böyle geçti: Temmuz - Son Dakika

Türkiye'de 2021'in Temmuz ayında, Akdeniz ve Ege bölgelerindeki farklı illerde çıkan orman yangınları ve kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınması önemli yer tuttu.

Rize'de etkili olan şiddetli sağanağın sel ve heyelana, Artvin'in Arhavi ilçesinde ise Kapisre Deresi'nin taşmasının sele neden olduğu temmuz ayında, Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, temmuz ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 TEMMUZ

İçişleri Bakanlığınca 27 Haziran'da yayımlanan genelge kapsamında Kovid-19 ile mücadelede kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı saat 05.00 itibarıyla başladı. Salgın sürecinde uygulanan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erdi, faaliyetlerine ara veren iş yerleri açıldı.

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 50 milyonu geçti.

Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"ni feshetmesine ilişkin karar yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıkladı.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde planın tanıtımının yapıldığı toplantıda, "Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir."dedi.

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdi, Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı, 5 yıldan uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

2 TEMMUZ

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan KHK'nin iptal talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikasını ziyaret etti. Burada, fabrika çalışanlarına hitap eden Erdoğan, "Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Hani diyorlar ya 'Katar, Katar, Katar'. Evet Katar buranın finansal ortağıdır, yüzde 49'uyla. Yüzde 51 Türk ortaklara aittir" ifadelerini kullandı.

3 TEMMUZ

Kamuoyunda "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi. Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

4 TEMMUZ

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına uygulanan üçüncü doz aşı miktarı 1 milyonu aştı.

5 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni"nde "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz." dedi.

Erzurum'da Kobani eylemlerini yönettiği öne sürülen ve Van'da 2016'da Erciş Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şefik Doğu'yu da öldüren PKK'lı terörist Muhammed Fadullah Kamış, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 69 yıl 3 ay hapis ve 45 bin 900 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, son olarak yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir." dedi.

6 TEMMUZ

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemine başlandı.

Anayasa Mahkemesi kararına uyan Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti. Gergerlioğlu, kararın ardından Sincan Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.

7 TEMMUZ

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan "62 bilim alanı sıralaması"na 31 üniversite ile giren Türkiye, bu sayı ile 90 ülke arasında 17. sıraya yerleşti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı.

8 TEMMUZ

"Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı.

9 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Diyarbakır'daki temasları kapsamında, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Erdoğan, burada, "Malum 25 kadar evladımız anne babalarıyla buluştu. İstiyoruz ki diğerleri de anneleriyle, babalarıyla buluşsun." dedi.

Erdoğan, valilik önünde gerçekleştirilen, "Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

"KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir." değerlendirmesini yapan Erdoğan, Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltacaklarını ve kültür merkezi olarak hizmete sunacaklarını belirtti.

10 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İsrail'in, Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını belirterek İsrail'in işgal ve ilhak politikaları devam ettiği sürece bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin mümkün olamayacağını vurguladı.

11 TEMMUZ

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yakınlarından bazılarının yargılanması için yerel mahkemenin kovuşturmaya yer olmadığına dair verdiği karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.

Erdoğan, "Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna Hersek için Bosna Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir. Bize tarihin verdiği bu sorumluluğun yükünü hep birlikte taşımak ve bu topraklarda barışı daim kılmak ortak görevimizdir." diye konuştu.

Şırnak'ta, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde festival düzenlendi. Vatandaşlar, terörden temizlenmesi ile huzurun tesis edildiği alana, Valilik, belediye, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında 40 yıl aradan sonra gelmenin heyecanını ve sevincini yaşadı.

12 TEMMUZ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, göreve başlaması dolayısıyla Herzog'u tebrik etti.

13 TEMMUZ

"Çiftlik Bank"la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında havalimanında gözaltına alınarak tutuklanan Mehmet Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 yıl önce açılan ve 75 bin 260 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında da tutuklanmasına karar verildi.

Hakkari'de, kentte görev yapan bir polis memuru, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i silahla yaraladı. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

14 TEMMUZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılında 97 PKK, 3 DEAŞ, 1 de aşırı sol terör örgütü eylemini engellediklerini açıkladı.

Soylu, "15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılandığı duruşmada mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu firari 11 sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 60 milyonu aştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki ikinci toplantısında yaptığı konuşmada, Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede müsilaja rastlanmadığını belirtti.

Kurum, "Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor. Orta kademede müsilaj sıkışmış durumda. Bilim insanlarımız Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar." dedi.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 23 bin 364 hain, Silahlı Kuvvetlerden ihraç edildi, 1997 emekli personelin rütbeleri geri alındı, 2 bin 125 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir." dedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan ve 15 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni infaz yasasının tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yüzünden bazı yollar ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü, yer yer heyelanlar yaşandı.

15 TEMMUZ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını yaptı.

Yurt dışındaki Türk sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, bulundukları ülkelerde farklı dillerde "Demokrasinin Zaferi" başlıklı gazete ilanı yayınladı.

İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Boşnakça hazırlanan ilanlar; ABD, Malezya, Şili, Kenya, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Japonya, Arnavutluk, Kosova, Brezilya, Makedonya, Nijerya, Bosna Hersek ve Endonezya'da çeşitli gazetelerde yer aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, sel ve heyelandan etkilenen Rize'nin Güneysu ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "8 vatandaşımız kayıptı, 6 vatandaşımız vefat etti" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, görevinden alındı.

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu gözaltına alınan 178 şüpheliden 76'sı tutuklandı.

16 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin genelge yayımlayarak eylem planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" oluşturulduğunu duyurdu.

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açıldı.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı.

17 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) tavsiyeleri dikkate alınarak "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)"nin hazırlandığını duyurdu.

18 TEMMUZ

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, bir haftada 5 milyon 557 bin 815 doz aşı uygulandı.

19 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumu'nda milletvekillerine hitap etti.

20 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından "Eğer şartlarımız sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz. (Afganistan konusunda rahatsızlıkları olan) Taliban'la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika'yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa herhalde Taliban'ın Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kusura bakmasınlar; değil 47, 147 yıl da 247 yıl da sürse, Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'ndeki toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Erdoğan, "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır." diye konuştu.

Ankara'da kaçan kurbanlığın peşinden giden 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker için arama çalışması başlatıldı.

21 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Biz olumlu bir cevap vermediğimiz sürece Güney Kıbrıs'ın NATO'ya girmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

22 TEMMUZ

Artvin'de genelinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Arhavi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nden geçen Kapisre Deresi'nin taşması sonucu mahalledeki bazı binaların giriş ve zemin katlarında bulunan ev ve iş yerlerini su bastı.

Türk Kızılay, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bölgeye uzman ekiplerini gönderdi. İlçedeki Mençuna Şelalesi'nin de bulunduğu bölgede mahsur kalan 8'i çocuk 18 kişi kurtarıldı.

Tiyatro oyuncusu Turgay Yıldız, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde 56 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holdingin ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holdingin kurucusu 85 yaşındaki Şevket Sabancı vefat etti.

Sağlık Bakanı Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz." ifadesini kullandı.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker, ölü bulundu.

23 TEMMUZ

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda iş yeri ve evin zarar gördüğü selin ardından AFAD, Arhavi ilçesinden yaklaşık 450 kişinin tahliye edilerek, güvenli alanlara yerleştirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye geldi. Burada AK Parti Güneysu İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, "İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, 37 kişinin kurtarıldığını, 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tiyatro oyuncusu Levent Aykul (61), Antalya'nın Kemer ilçesindeki evinde ölü bulundu.

24 TEMMUZ

MSB, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

Şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

26 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini bildirdi.

Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

27 TEMMUZ

Türkiye'de 19 bin 761 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Koca, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir" değerlendirmesinde bulundu.

28 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altından çıkarmaya başladığımız Karadeniz gazını bugün ilk defa yerinde yakacağız. Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masa başında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor." dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale edildi. İlçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangından 62 kişi etkilendi 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'si dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı.

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilen yangın, Kadirli ilçesine kadar yayıldı.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı bildirildi. Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. ByLock'un lisans sahibi Keynes, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlık, teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutanlar arasında yer aldığını açıkladı.

29 TEMMUZ

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti.

Manavgat ve Osmaniye'nin ardından Adana, Mersin ve Antalya'da da yangın çıktı. Osmaniye'nin Dereobası mevkisindeki kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Manavgat ilçesindeki yangında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Muğla'nın Marmaris, Milas ve Köyceğiz, Antalya'nın Alanya ve Gündoğmuş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangından motosikletiyle uzaklaşırken kaza yapan ve alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir hayatını kaybetti. Akdemir'in Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı, alevlere müdahale eden ekiplere motosikletiyle su taşıdığı öğrenildi.

Mili Savunma Bakanlığı, son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyelerin yapıldığını, Mehmetçiğin, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürüttüğünü bildirdi. Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan'da muharip görevi olmayacağı, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunulmayacağı belirtildi.

30 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "28-30 Temmuz'da 71 orman yangını ne yazık ki çıkmış vaziyette, 57'si kontrol altına alındı, 14 orman yangınını kontrol altına alınma çalışması devam ediyor." dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada meydana gelen yangında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 271 vatandaşın etkilendiği belirtildi.

Mersin'deki yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşağı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evde 7 kişi ölü bulundu. Olayın ardından ateşe verildiği belirlenen evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçişleri Bakanı Soylu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir." dedi. Soylu, Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

31 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.- Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı.

Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi, 400 kişi taburcu edildi.

Konya'da 7 kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş (62), İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nedret Güvenç, 91 yaşında vefat etti.

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