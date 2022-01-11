Türkiye'de 2021'in son ayında termometre 27 dereceyi gördü - Son Dakika

Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 27,1 dereceyle Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 26,4 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde ölçüldü.

Geçen ay, son 51 yılın en sıcak onuncu aralık ayı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2021'de ortalama sıcaklıklar Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde ve tüm kıyı kesimlerinde, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde; İzmir, Ödemiş, Isparta, Alanya, Osmaniye, Eğirdir, Acıpayam, Elmalı, Kale/Demre, Kırıkkale, Polatlı, Erciş ve Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, Bitlis çevresinde altında gerçekleşti.

Sıcaklıklar yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyretti. Uzun yıllar aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,6 derece iken, geçen ay 6 derece olarak ölçüldü.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, sıfırın altında 26,4 derece ile aralıkta en düşük sıcaklığın görüldüğü yer oldu. En yüksek sıcaklık ise 27,1 derece ile Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tespit edildi.

2021 yılı aralık ayı, uzun yıllar aralık ayı ortalamasının 1,4 derece üzerinde gerçekleşti ve son 51 yılın en sıcak 10'uncu aralık ayı olarak oldu.

Bölgelere göre sıcaklık

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölgenin kuzeyinde ve tüm kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,9 derece iken, geçen ay 9,3 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,5 derece olarak Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 24,5 derece olarak Kocaeli'de belirlendi.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar İzmir, Ödemiş çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgenin Aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 7,9 dereceyken, Aralık 2021'de 9 derece olarak tespit edildi.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 15,3 derece olarak Afyonkarahisar'da, en yüksek sıcaklık ise 23,6 derece olarak Salihli'de ölçüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Isparta, Alanya, Osmaniye, Eğirdir, Acıpayam, Elmalı, Kale/Demre çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,9 derece iken, geçen ay 9,9 derece oldu.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 22,7 derece olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 24,2 derece olarak Gazipaşa'da tespit edildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Kırıkkale ve Polatlı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 1,1 derece iken, 2021 Aralık ayı 2,4 derece olarak gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,4 derece olarak Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 18 derece olarak Niğde'de tespit edildi.

Ortalama sıcaklıklar, Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 4,7 derece iken, 2021 Aralık ayında 6,8 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,1 derece olarak Kastamonu'da, en yüksek sıcaklık ise 27,1 derece olarak İnebolu'da yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar Bitlis çevresinde mevsim normallerinin altında, Erciş çevresinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Bölgenin aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı sıfırın altında 1,8 derece olurken geçen ayın ortalaması sıfırın altında 1,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 25 derece olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 14,8 derece olarak Van Merkez ve Muradiye ile Çemişgezek ve Palu'da termometrelere yansıdı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Aralık ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 6,2 derece olan bölgede geçen ay ortalama sıcaklık 7 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,3 derece olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 21,1 derece olarak Ceylanpınar'da tespit edildi.