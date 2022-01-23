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Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi? - Son Dakika

Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi?

23.01.2022 16:24
Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi?

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi. Bu bebeklerden erkeklere en çok Yusuf, kızlara ise Zeynep ismi verildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2021'de 1 milyon 47 bin 975 bebek dünyaya geldi.

ERKEK BEBEKLERDE YUSUF İSMİ İLK SIRADA

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 7 bin 134'üne Yusuf, 6 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 777'sine Miraç ismi konuldu. Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Eymen, Göktuğ, Ömer, Mustafa, Aras ve Ali Asaf takip etti.

KIZ BEBEKLERDE ZEYNEP İSMİ İLK SIRADA

Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Zeynep aldı. Geçen yıl Zeynep ismi 10 bin 130 bebeğe verildi. Ayrıca 6 bin 546 bebeğe Elif, 6 bin 496 bebeğe ise Asel ismi konuldu. Kız bebeklerde Zeynep, Elif ve Asel isimlerini sırasıyla Asya, Defne, Azra, Nehir, Zümra, Eylül ve Ecrin izledi.

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İçişleri Bakanlığı, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 2021 yılında 1 milyondan fazla bebek doğdu! Peki, en çok hangi isimler verildi? - Son Dakika
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