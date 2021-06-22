Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 429'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 236'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 375 bin 593'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 93 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e yükselirken, ağır hasta sayısı 808 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 409'u semptomatik olmak üzere 5 bin 91 yeni vaka tespit edilmişti.