Ukrayna'dan tahıl taşıyacak "Fulmar S" isimli gemi, Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'na geldi

Türkiye'de 22 Temmuz'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Bandırma Limanı'ndan 5 Ağustos'ta ayrılan Barbados bandralı "Fulmar S" isimli boş gemi, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki Çernomorsk Limanı'na ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre Ukrayna'dan tahıl taşıyacak "Fulmar S" adlı gemi, yerel saatle 13.45'de Çernomorsk Limanı'na giriş yaptı.

Çernomorsk Limanı'na dün akşam girmesi beklenen gemi, Odessa Liman'ı yakınlarında açık denizde yaklaşık 17 saat bekledikten sonra limana vardı.

"Fulmar S" Ukrayna limanlarına giren ilk yabancı gemi oldu

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ise Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımında, "Fulmar S, Ukrayna karasularına girdi. Bu, yüklemek için Ukrayna'ya gelen ilk gemidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kubrakov, amaçlarının Ukrayna limanlarından her ay 100 gemi çıkarmak olduğunu belirtmişti.

Lübnan'a mısır taşıyan Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Odessa'dan ayrılan ilk gemi olmuştu.

Odessa ve Çernomorsk limanlarından 1 Ağustos'tan beri toplam 8 gemi çıkış yapmıştı.