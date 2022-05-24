Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti

24.05.2022 20:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada vaka sayılarının 3 gün üst üste binin altında olması halinde toplu taşımadaki maske zorunluluğun kalkacağını belirtmişti. Son 2 gündür binin altında seyreden vaka sayıları bugün, bin 304 olarak açıklandı. Buna göre, toplu taşımadaki maska zorunluluğu bir süre daha devam edecek.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 136 bin 332 Kovid-19 testi yapıldı, bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise bin 184 oldu.

24 Mayıs koronavirüs tablosu yayımlandı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi vefat etti

İKİNCİ DOZ AŞI ORANI YÜZDE 85,48

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

VAKA SAYILARI İKİ GÜN ARADAN SONRA YENİDEN BİNİN ÜZERİNDE

Bakanlığın açıkladığı 23 Mayıs Pazartesi gününe ait verilere göre, 922 vaka tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 123 bin 536 test yapılmış ve bin 105 kişi sağlığına kavuşmuştu. 22 Mayıs'ta açıklanan verilerde ise 905 yeni vaka sayısı tespit edilmiş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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