Türkiye'de 268 bin yetim, 81 bin öksüz çocuk var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'de 268 bin yetim, 81 bin öksüz çocuk var - Son Dakika

Türkiye'de 268 bin yetim, 81 bin öksüz çocuk var

7 saat önce

Yetim Vakfı, Ramazan'ın 15'inci gününe denk gelen Dünya Yetimler Günü nedeniyle açıkladığı güncel rapora göre Türkiye'de yetim ve öksüz çocukların toplam sayısının 350 bin 82 olduğu belirlendi.

Türkiye'de 268 bin yetim, 81 bin öksüz çocuk var, System.String[]

Yetim Vakfı, Ramazan'ın 15'inci gününe denk gelen Dünya Yetimler Günü nedeniyle açıkladığı güncel rapora göre Türkiye'de yetim ve öksüz çocukların toplam sayısının 350 bin 82 olduğu belirlendi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Türkiye'de toplam 22 milyon 876 bin 798 çocuktan 268 bin 843'ünün yetim, 81 bin 239'unun ise öksüz, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 649 olduğu açıklandı. Anne-babanın ayrılması nedeniyle sosyal yetim olarak adlandırılan çocukların sayısının da son iki yılda 265 bin 428 olması dikkat çekti. Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin yetim çocukları için de çalışma başlattıklarını açıkladı.

Yetim Vakfı, korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili farkındalığı artırmak için her yıl Ramazan ayının 15. günü olarak ilan edilen Dünya Yetimler Günü nedeniyle dünyadaki ve Türkiye'deki yetimler ile ilgili güncel verileri açıkladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında online ortamda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, salgın dönemlerinde de en büyük mağduriyeti kriz ve savaş bölgelerindeki çocuk ve kadınların yaşadığını belirterek korunmaya muhtaç çocuklar ve anneleri için özel koruma alanları oluşturulması çağrısı yaptı.

"YETİMLER ANNELERİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ"

Eğitim ve psiko-sosyal destek çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Gülsatar, "Yetim konusu çok ağır bir konu. Bu nedenle bir ihtisas vakfı olarak hedefi çocukların tebessümü olan tüm vakıf ve derneklerle tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Biz de halkımızı yetimler konusunda duyarlı olmaya ve destek vermeye davet ediyoruz. Yardım kurum ve kuruluşlarımız ise yardıma muhtaç insanların acil ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sürdürülebilir ve kalkınma odaklı projelere önem vermelidir" dedi.

"AİLE BİRLEŞİMİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Suriye'de savaş ortamında ailesini kaybetmiş çok sayıda çocuğu ailesine kavuşturduklarını söyleyen Gülsatar, "Durumları Yetim Vakfı'na iletilen çocukların ailelerine kavuşturulması, varsa ailelerinin bulunması ve onlara ulaştırılması için özel çaba sarf ediyoruz. Bizim için en önemli hususlardan biri çocukların kendi habitatı içerisinde huzurlu bir şekilde büyümesi" ifadelerini kullandı.

KORONA YETİMLERİNE ÖZEL ÇALIŞMA

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin de çalışma alanlarında bulunduğunu anlatan Gülsatar, "Şu ana kadar bize hayatını kaybeden vatandaşlarımızın geriye kalan eş ve çocuklarıyla ilgili acil bir ihtiyaç bildirilmedi. Genellikle vefat eden vatandaşlarımızın geriye kalan yakınları için akrabaları tarafından hızlıca bir sosyal dayanışma örneği gösteriliyor. Biz yine de özellikle sonraki dönemde geride kalan yetim çocuklar için eğitim ve psiko-sosyal desteklerde bulunabileceğimizi iletiyoruz. Ekiplerimiz ailelerin ve ihtiyaçlarının tespiti için çalışıyor" diye konuştu.

ANNE VE BABASI OLMAYAN 4 BİN 649 ÇOCUK VAR

Yetim Vakfı Başkan Vekili Avukat Hüsamettin Orhan da vakıf tarafından Türkiye ve Dünyadaki yetim çocukların sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili olarak hazırlanan 2019 Yetim Raporu ile yetim ve korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili güncel verileri açıkladı. Orhan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Türkiye'de toplam 22 milyon 876 bin 798 çocuktan 268 bin 843'ünün yetim, 81 bin 239'unun ise öksüz olduğunu, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 649 olduğunu kaydetti.

SOSYAL YETİMLERİN SAYISI 265 BİN 428 ARTTI

Orhan, vakıf olarak parçalanmış ailelerin çocukları ile korunmaya muhtaç yetim çocuklarla aynı sosyal şartlarda büyüyen çocukları ifade eden sosyal yetim kavramını önemsediklerini ifade etti. Orhan, "Anne ve babası hayatta olmasına rağmen parçalanmış aileler sebebiyle zor koşullarda yaşam mücadelesi veren çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Son iki yılda boşanmalar sebebiyle 265 bin 428 çocuk anne ya da babasından ayrıldı. Türkiye'de 17 yaş altı 720 bin çocuğumuz çalışıyor. 5-11 yaş arası 31 bin çocuğumuz sosyal yetimlik nedeniyle çalışmak zorunda kalıyor" şeklinde konuştu.

HER 100 EVDEN 2'SİNDE ANNE, 7'SİNDE BABA YOK

-UNİCEF'İN Mayıs 2020 verilerine göre 2019 yılı sonunda şiddet ve çatışma nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerde yaşayan yaklaşık 46 milyon kişinin yaklaşık yüzde 42'si çocuktu. Son 10 yıl içinde bu rakam 25 milyondan 46 milyona çıktı.

-Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne göre 2020 yılı Ocak ayı itibariye ülkemizde bulunan 3 milyon 583 bin 584 Suriyeli mültecinin 1 milyon 680 bin 214'ü çocuklardan oluşuyor.

-Türkiye'deki Suriyeli yetim çocuk sayısına ilişkin sağlıklı veri bulunmuyor. Saha çalışmalarına göre bu rakamın 300 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

-Türkiye'de babası vefat etmiş erkek çocuk sayısı 137 bin 733, kız çocuk sayısı ise 131 bin 110.

-Türkiye'deki her 1000 çocuktan 15'nin anne ya da babası yok.

-Türkiye'deki hanelerden yüzde 9,2'sini tek ebeveyn ve çocuklar oluşturuyor. Toplam hanelerin yüzde 2,0'ını baba ve çocukları, yüzde 7,2'sini ise anne ve çocukları oluşturuyor.


Türkiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 03:08 Kaynak: DHA


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