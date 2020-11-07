Türkiye'de 3,5 milyon motosikletten yalnızca 20 bini kaskolu - Son Dakika

Türkiye'de 3,5 milyon motosikletten yalnızca 20 bini kaskolu

07.11.2020 09:12
Türkiye'de 3,5 milyon motosikletten yalnızca 20 bini kaskolu, System.String[]

Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların toplu taşıma kullanımından uzak durmaya çalışması motosiklet alımlarında da artışa neden oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların toplu taşıma kullanımından uzak durmaya çalışması motosiklet alımlarında da artışa neden oldu. Buna rağmen Türkiye'de bulunan yaklaşık 3,5 milyon motosikletten yalnızca 1 milyon 250 bininin trafik sigortası, 20 bininin ise kasko sigortası bulunuyor.

Otomotiv ve motosiklet pazarı koronavirüsün de etkisiyle 2020 yılında büyüme gösterdi. Vatandaşın bireysel hareket etme isteği araba ve motosiklet alımlarında artışa neden oldu. Özellikle bu dönemde iki tekere daha yoğun bir ilgi gösteren vatandaşların, aynı ilgiyi motosiklet kaskosu yaptırmada göstermediğini dile getiren Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Türkiye'de 3,5 milyon civarında motosiklet var. Bunlardan sadece 1 milyon 250 bin civarı sigortalı. Dolayısıyla çok ciddi bir rakamda sigortasızlık oranı yüksek. Araç trafik sigortası yaptıranlarla, kasko yaptıranları karşılaştırdığımızda, kasko sigortası adedi çok daha düşük ve 20 bin civarında. Motosiklet kullanıcıları kasko sigortasını çok fazla tercih etmiyor. Bunda sigorta şirketlerinin de yeterli arz sağlamamasının da gerekçesi vardı. Son yıllarda bizim de içinde bulunduğumuz sigorta şirketleri hem trafik sigortaları konusunda, hem de kasko sigortaları konusunda hizmet vermeye başladılar" diye konuştu.

HEDEF KASKO SİGORTALI MOTOSİKLET SAYISINI ARTIRMAK

Kaza, hırsızlık, doğal afetler gibi araçların başına gelebilecek riskler için alınabilecek önlemlerin başında trafik sigortası ve kasko geldiğine dikkat çeken Yaşar, "Bugün Türk sigorta sektöründe trafik sigortalı her 2 motosikletten 1 tanesi bizim şirketimizde sigortalanıyor. Buna paralel olarak da biz kasko sigortalarıyla ilgili de ürün geliştirdik. Hedefimiz son derece düşük olan kasko sigortalı motosiklet sayısını artırabilmek. Motosiklet, hem trafik problemine çözüm olması açısından hem de özgürlük kazandırması açısından insanların artık tercih ettiği araç cinslerinin başında geliyor. Artık motosikletlerde bedeller ve konforun da ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Motosiklet kullanıcılarının sadece bir zorunluluk olan trafik sigortasını yaptırmak yerine kasko sigortasında da pozisyon almaları gerekiyor. Bu tür dönemlerde varlıkları korumak daha büyük önem kazanıyor. Motosiklet dünyası için ben kasko sigortalarını da şiddetle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

KASKO SİGORTASI İLE VARLIĞINIZI VE KENDİNİ KORUYUN

Hem varlıklarını hem de kendilerini de korumak adına taşıt sahiplerinin trafik sigortası ve kasko yaptırması gerektiğini vurgulayan Yaşar, "Varlığın başına gelebilecek riski bertaraf edebilmek için sigorta şirketlerine bu riski transfer etmeleri gerekiyor. Motosiklet kazaları ciddi hasarlarla sonuçlanabiliyor. Bu açıdan bakıldığında mutlaka sigorta yaptırmaları gerekiyor. Bugüne kadar sigorta şirketleri de çekingen davranıyorlardı. Hırsızlık motosiklette önemli bir risk ortamı oluşturuyordu. 4 tekerlekli bir araca göre ağır hasar görme potansiyeli yüksek olduğu için motosikletlilerin bir korkuları da vardı. Bu sigortacılar açısından böyleydi. Hırsızlık gibi bir takım risklerde muafiyetlerle karşılaşınca ve teminat elde edemeyince bu işten biraz uzak duruyorlardı. Motosiklet kullanıcısı olmak çok ciddi yatırım da gerektiriyor. Bu önemli yatırımı sigorta ettirmek; motosiklet kullanıcıları açısından önemli" dedi.

ORTALAMA PRİM 2 BİN 250 LİRA

Sigorta bilgi merkezinin verilerine göre Türkiye'de kasko sigortası yaptırmış olan motosikletlerin ortalama primlerinin 2 bin 250 lira olduğunu söyleyen Yaşar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Motosiklet sigortalarında kapalı garaj olup olmadığı, sürücünün ileri sürüş tekniğine sahip olup olmaması çok önemli. Bunun dışında kullandığı teçhizat çok önemli. Tüm bunları birlikte değerlendirdiğimizde aslında sigorta bilgi merkezinin verilerine göre Türkiye'de kasko sigortası yaptırmış olan motosikletlerin ortalama primleri 2 bin 250 lira civarlarında. Görece yüksek modelli motosikletler sigorta yaptırdıklarından bu prim biraz yüksek gibi görülebilir ama sigortalılık oranı arttığında bedeller aşağı düşecek. Bu yüzden ortalamada da bu primler aşağı çekilecek. Bugün otomobiller çok düşük oranlarda kasko sigorta primleri ödüyorlar. Zaman içerisinde kazandığınız hasarsızlık indirimleri de bu primlerin aşağıya inmesine imkan tanıyacak. Motosiklet kullanıcıları arasında bu farkındalık arttığı sürece hem sigortalı araç sayısı artacak, hem de primler aşağı çekilecek. Biz de teçhizatları da dahil olmak üzere motosikletlerin her türlü parçasını teminat altına alıyoruz. Hatta içerisine mini onarım hizmeti de veriyoruz. Motosiklet, kullanıcıda otomobilden daha farklı duygusal bir bağ oluşturuyor. Biz de onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz."


- Karaköse
Türkiye'de 3,5 milyon motosikletten yalnızca 20 bini kaskolu
Türkiye'de 3,5 milyon motosikletten yalnızca 20 bini kaskolu
Türkiye'de 3,5 milyon motosikletten yalnızca 20 bini kaskolu

Koronavirüs, Motosiklet, Sigorta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 3,5 milyon motosikletten yalnızca 20 bini kaskolu - Son Dakika


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