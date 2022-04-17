Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti

17.04.2022 20:51
Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 153 bin 318 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 268 kişinin testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 952 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 333 bin 131 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 3 bin 268 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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